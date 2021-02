Jesús «Chivita» Lezama cumple 102 años: El fanático número uno de los Leones del Caracas

febrero 9, 2021 - 6:00 am

El fanático número uno de los Leones del Caracas, Jesús «Chivita» Lezama, festeja este martes 09 de febrero su cumpleaños número 102.

Este personaje siempre se le ve en el Estadio Universitario de Caracas, recorriendo la tribuna central levantando la bandera, en el terreno del juego, mientras suena las gloriosas notas del Himno Nacional.

Durante más de siete décadas muchos aficionados han alcanzado la popularidad relacionándose con un equipo, pero muy pocos como Lezama, que se hizo famoso por su corneta, desde los 40 años.

La temporada 2019-2020 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se jugó en su nombre, y lució el número “100” en su camiseta

Jesús «Chivita» Lezama nació el 09 de febrero de 1919 en el estado Delta Amacuro y llega a la ciudad capital en 1936 y comenzó asistir a los juegos que se escenificaban en el mítico Estadio San Agustín,

Jesús «Chivita» Lezama le heredó la afición a sus 14 hijos

Jesús “Chivita” Lezama tuvo 14 hijos y a todos les transmitió su amor por el beisbol. “En mi casa hemos sido democráticos, casi todos son caraquistas menos uno que es magallanero. Los que quieren al Caracas lo quieren igual que yo y se desviven por el equipo”, aseguró.

El aficionado más longevo que tiene Leones del Caracas es Jesús Alejandro Lezama. El que ha sido apodado por muchos “fanático número uno” del conjunto, a pesar de que en reiteradas ocasiones, ha dicho que ese mote es para todos los seguidores que siguen fielmente a los capitalinos.

La historia del elenco caraquista está ligada a este aficionado nacido en Tucupita, Estado Delta Amacuro, hace un siglo.

Desde que el club poseía la denominación Cervecería, ya Lezama estaba en las gradas aupando con el popular instrumento, el cual explicó su historia en una oportunidad al departamento de prensa melenudo: “Yo iba al estadio y veía que Magallanes tenía un señor con una sirena. Como vi que el Caracas no tenía a nadie (que animara al equipo), agarré una corneta de pera y empecé a tocarla”.

Toda una vida siguiendo a una divisa, pues son 75 años que tiene el Caracas BBC. Ha visto grandes juegos, nombres, momentos, campeonatos (los 20 que exhiben) y hazañas, las cuales tiene para contar del equipo, aunque siempre ha resaltado “los No Hit No Run y la Serie del Caribe en México en 1981. El Caracas le metió dos no hit no run al Magallanes: los hicieron unos americanos (Lenny Yochim y Howie Reed). También le metieron dos a La Guaira que los hicieron papa e hijo “Luguito”. Otro récord un diciembre, Caracas le ganó al Magallanes 25-3, marca que todavía está vigente”, como describió a la web de los selváticos.

En otra entrevista declaró por qué a pesar de su avanzada edad sigue asistiendo al Estadio Universitario, su “otra casa”: “Mi familia dice que me enfermo cuando se acaba la temporada y es 100% verdad. Para mí el béisbol es una terapia. ¿Se imagina yo en mi casa viendo en el televisor un Caracas-Magallanes? Eso es lo peor que me puede pasar a mí. No veo juegos por televisión”, confesó quien también hizo vida en el antiguo estadio de San Agustín.

Su mayor deseo antes de morir es ver coronado a su equipo nuevamente en la LVBP y quién sabe si en la Serie del Caribe.

Los Leones del Caracas son afortunados. Pocos equipos en el mundo pueden darse el lujo de contar con una lealtad incondicional durante tantos años. Y Jesús «Chivita» Lezama es la prueba viviente de esa, también, gran hazaña beisbolera.