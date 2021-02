La bella actriz Jennifer Aniston celebra sus 52 años

febrero 11, 2021 - 3:34 pm

Despegó con Friends, pero el resto de su trascendencia se dio en el camino de la consistencia, buen humor y un rastro de suerte. Jennifer Aniston celebra su cumpleaños número 52 (en pandemia), y para el festejo de la actriz recordamos algunas de sus últimas mejores puntadas.

La tenacidad y responsabilidad

Jennifer le recordó a sus seguidores la importancia de cumplir con las medidas sanitarias. A mediados del 2020, compartió una imagen de un amigo que tuvo que ser hospitalizado a causa del coronavirus. «No podemos ser tan ingenuos de creer que podemos liberarnos de esto porque sí…».

Sin miedo a superarse a sí misma

Cuando Jennifer Aniston celebró sus 51 publicando una muy sexy sesión de fotos, el internet explotó. En menos de dos horas la foto en blanco y negro que le tomaron para la revista Interview, y que subió a su Instagram, alcanzó los 3 millones de likes. You go, girl!

Y es fiel a quien quiere ser

«Para ser totalmente sincera, me parece una perspectiva aterradora la de ser madre. Hay gente que está hecha para convertiste en esposas y tener bebés, pero yo no sé si tengo el instinto para ello, no estoy segura de que saliera de mí naturalmente». Así lo confesó a Elle. Aniston esclarece que no necesita de la maternidad para definirse como mujer.

Nos emocionó con una futura reunión de Friends

Vaya que necesitamos maratonear Friends para sobrellevar los días en casa. Pero Jennifer compartió que la esperadísima reunión de los seis protagonistas sería un especial televisivo muy divertido. La grabación de suspendió debido a las medidas de confinamiento, ¡pero seguimos contando los días!

Y también nos emocionó su reencuentro con…

¡Brad Pitt! Imposible olvidar el reencuentro de la ex pareja en los premios SAG 2020. Han pasado 15 años desde que Brad y Aniston pusieron fin a su relación, pero durante la entrega de los Screen Actors Guild Awards nos regalaron las escenas que más le pedimos al universo. Ese vestido blanco, esas miradas, esos roces de manos…

Se unió al ejército del internet y los adictos al gram

Jennifer acabó por sucubmir a la presión y abrió una cuenta en Instagram, la cual inauguró compartiendo una selfie con sus antiguos compañeros de Friends. Tiene *tan solo* 36 millones de seguidores. ¿Ya sigues a @jenniferaniston?

