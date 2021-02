Story: Elecciones regionales en Venezuela tendrán sentido si conducen a presidenciales y parlamentarias

febrero 26, 2021 - 12:12 pm

El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, afirmó que la única forma de lograr un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y que su país levante las sanciones es de concretarse una ruta hacia la democratización del país. En ese camino, las elecciones regionales podrían ser útiles si conducen a comicios presidenciales y parlamentarias.

Sus aseveraciones fueron dadas a conocer a través de una entrevista concedida al periodista Gabriel Bastidas de Monitoreamos, en ella también consideró la actuación del gobierno venezolano y la medida tomada contra la embajadora de la Unión Europea, que a su juicio dificulta una solución efectiva a la crisis venezolana.

Story también sobre el tema de la pandemia del coronavirus y aseguró que se mantiene en comunicación con OPS y la mesa técnica para “agilizar” la licencia para que Venezuela obtenga las vacunas del mecanismo COVAX, y felicitó a Maduro por sentarse a acordar el plan de inmunización.

Acá compartimos la entrevista:

¿Cómo estuvieron las sesiones de trabajo que se realizaron esta semana en Bogotá con las fuerzas democráticas de Venezuela?

Fue un placer recibir una comisión de Juan Guaidó, en Colombia, donde tuvieron encuentros no solamente con nosotros sino también con el gobierno de Colombia, con otras embajadas y con grupos de pensamiento en EEUU. Y tuvimos la oportunidad de aprender lo que ellos piensan que es el futuro de Venezuela, cómo van a hacer la política, cuáles son sus planes políticos, pacíficos, constitucionales para la restauración de la democracia en Venezuela y también sobre la crisis humanitaria.

El gobierno venezolano va a decir que llegaron para recibir instrucciones, que tienen toda la información y que tienen sus informantes… Nada es verdad, y sabemos que las mentiras del ejecutivo son muchas. Es una maquinaria de mentiras. Nosotros recibimos con mucho gusto para entender cuáles son los planes políticos y pacíficos, que tienen para el futuro de Venezuela. Fue muy fructífero tener estas conversaciones.

En la agenda filtrada por Jorge Rodríguez se establecían contactos con funcionarios en Washington ¿Qué nos puede contar de esos contactos? ¿Hubo conversación con el secretario de Estado, Antony Blinken?

No puedo comentar mucho sobre los encuentros específicos, pero fue una oportunidad de que la comisión presidencial explicara cómo ven la situación de Venezuela y cómo la comunidad internacional puede apoyar un proceso para la democratización del país, y sobre la crisis humanitaria. Es cierto que tuvimos encuentros virtuales con Washington, como estamos trabajando durante la pandemia. Pero lo que me llamó mucho la atención es que esa comisión no solamente fue de los partidos políticos, sino también de la sociedad civil, de las ONG, del sector privado. Y todos dijeron lo mismo: para salir de la crisis tenemos que montar algo dentro de Venezuela que nos lleve a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Eso es importante.

Pero pareciera que no se están acercando a eso con lo ocurrido esta semana, con la expulsión de la embajadora de la Unión Europea. Usted mismo ha dicho que esto aísla al país, y pareciera que aleja de ese objetivo ¿no?

Es interesante. Cuando uno no está 100% alineado con este grupo de personas (el gobierno), hablan de injerencia. Y las herramientas que tenemos, como sanciones, bloqueo de visas y otro tipo de cosas, están ahí para obligar una conversación, un acuerdo político entre venezolanos para que puedan salir de esta crisis. Cada vez, sí, están más aislados, porque ellos pueden expulsar a todos, pueden inhabilitar a todos, pueden intimidar a todos, y son ellos los que se quedan más aislados y más solos. Yo diría que la comunidad internacional, igual que los venezolanos, sabemos a quién nos enfrentamos, y me da mucha pena porque, sí, hacen más difícil tener esas conversaciones pero son decisiones que ellos toman, pero vamos a seguir con nuestro apoyo a los venezolanos y Juan Guaidó, y el movimiento socio-político-cívico que se está construyendo en el país.

En la agenda se establecía que podía haber algún contacto con representantes de Noruega en estas jornadas de trabajo en Bogotá ¿Ha habido avances en pro de lograr este objetivo de elecciones libres, con Noruega?

Están hablando con todos. Yo creo que es importante que no solamente los políticos, sino también el sector privado, las ONG, la sociedad civil, estén presentes para todas las conversaciones. No puedo indicar que hicieron este u otro encuentro.

Bueno, tal vez Jorge Rodríguez nos puede indicar, porque tiene todos sus espías e informantes. Pero es un gusto que (el ejecutivo) están escuchando finalmente al pueblo de Venezuela. Deberían escuchar al pueblo de Venezuela, y no solamente a los que están alineados con ellos. Atacaron en el proceso para el fraude del 6D hasta a la izquierda, Tupamaros, Partido Comunista, miembros del PSUV que no estuvieron 100% alineados, y se quedaron con una AN ilegítima que no representa a nadie. Hasta Henri Falcón ganó cuánto ¿2% de votos en su propio estado Lara? José Brito y Luis Parra son hombres que les regalaron los asientos en la fraudulenta AN. Entonces, ellos tienen que más temprano que tarde abrir un espacio para hablar con los venezolanos. La gran mayoría no está de acuerdo con 20 años de un sistema que ha fracasado, sobre todo los últimos 8 años con Maduro, donde no ha habido respuesta ninguna sobre la economía, la política, la sociedad. Cada vez es más para ellos y menos para los venezolanos.

La semana pasada el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Juan González, dijo que uno de los objetivos de la Administración Biden es lograr una gran coalición multilateral para aumentar la presión sobre el régimen de Maduro y así lograr elecciones libres ¿Quiénes pudieran conformar esta coalición y qué pudiera cambiar para que sea más eficiente?

Tenemos que hablar con muchos países. Están pasando dos cosas que son muy difíciles de enfrentar para el gobierno venezolano. Una es, lo que quieren ellos (el ejecutivo) es socavar la unidad, atacar la unidad y hacer acuerdos parciales con grupos. Más temprano que tarde van por todos. Hay que tener mucho cuidado, los acuerdos parciales no funcionan. Esa idea que tiene Juan Guaidó, es unir no solamente los partidos políticos sino también hacer un movimiento cívico socio-político de la ciudadanía en el país. Yo creo que en lo internacional tenemos que hacerlo también, trabajar no solamente con los que siempre hemos trabajado sino también con otros países. Obviamente el Grupo de Lima, los vecinos, sobre todo Brasil y Colombia, son importantes, y también otros países en la región y la Unión Europea. Hay algunos países muy firmes y muy fuertes en el sentido de Venezuela, y hay que trabajar con ellos. Y también ampliar la coalición internacional.

Lo que queremos es apoyar un proceso venezolano, donde es muy obvio que es con la oposición con quien debería sentarse Maduro, con el acompañamiento de la comunidad internacional, por supuesto. Y siempre hemos dicho, y creo que no le llega el mensaje al régimen, que nosotros estamos dispuestos a levantar sanciones siempre y cuando haya la restauración de la democracia, una ruta para llegar a la democracia. Elecciones libres, justas y verificables para presidente, para la AN, regionales también y todo. Pero si ellos piensan que nosotros levantaríamos sanciones solamente con conversaciones sobre el CNE o las regionales, no están escuchando. Estamos hablando de un proceso integral. Una vez que ese proceso exista, claro que estamos dispuestos a iniciar las conversaciones para levantar las sanciones, siempre y cuando haya la restauración de la democracia y libertad en Venezuela

¿Solo elecciones regionales no es suficiente para lograr el cambio político?

Para nada. Pero si es un logro en el camino para elecciones presidenciales y parlamentarias, tendría sentido. Pero esa es una decisión para tomar los propios venezolanos. Pero yo creo que el régimen lo que quiere, y no somos torpes, es dividir a la oposición política en el país, y la sociedad civil, y el sector privado, hablando sobre acuerdos chiquiticos y parciales. Hablar de regionales de una forma para hacer un problema entre los partidos políticos. Ya hemos visto la película.

Elliott Abrams propuso al presidente Biden que se condicione el levantamiento de las restricciones al swap del diésel a cambio de que el gobierno de Maduro permita que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) opere en Venezuela.

¿Han considerado esta propuesta?

Estamos siempre revisando todas las sanciones que tenemos. Puedo decir que hay suficiente diésel en Venezuela, pero lo que pasa es que ellos mandan diésel para Cuba. Cuando hablan de injerencia y títeres, bueno ya Venezuela es colonia cubana. Los cubanos reciben mientras los agricultores (venezolanos) no tienen el diésel.

Pero hablando sobre el PMA. Si un país tiene 7 millones de venezolanos que no tienen lo suficiente para comer ¿por qué no abren la puerta para que entre un programa de la ONU para ayudar al pueblo y aliviar su sufrimiento? Tengo la respuesta: porque ellos quieren utilizar la caja CLAP para controlar la sociedad. Entonces, no deberíamos hacer intercambio de nada cuando el propio régimen de Maduro puede abrir la puerta y dejar entrar el programa de la ONU. Si dejaron entrar a la relatora Douhan sobre sanciones ¿No van a dejar entrar un programa para darle comida al pueblo de Venezuela? Para mí no tiene mucho sentido. Bueno, tiene sentido cuando es una dictadura que no quiere que los venezolanos puedan depender de otro organismo, solamente quieren que dependan de ellos.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Monitoreamos