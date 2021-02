James Harden comandó la victoria de Nets sobre Clippers

febrero 22, 2021 - 11:05 am

James Harden anotó 37 puntos y los Brooklyn Nets aguantaron un furioso repunte en el último cuarto para vencer a Los Angeles Clippers 112-108 el domingo por la noche para su sexta victoria consecutiva, la mejor marca de la temporada.

Los Nets terminaron un viaje de 5-0, venciendo a Golden State, Sacramento, Phoenix y ambos equipos de Los Ángeles para completar su viaje único invicto más largo en la historia de la franquicia. Todas menos dos de las victorias fueron por dos dígitos. Ahora han derrotado a equipos del Oeste ocho veces seguidas.

Harden falló un triple doble, terminando con 11 rebotes y siete asistencias. Kyrie Irving agregó 28 puntos y ocho asistencias. Paul George lideró a los Clippers con 34 puntos. Kawhi Leonard tuvo 29 puntos en 9 de 19 tiros. Ivica Zubac terminó con 13 puntos, pero ningún otro Clippers alcanzó cifras dobles. Lou Williams fue 2 de 11 y Marcus Morris 2 de 7.

Los Nets dominaron en la pintura, superando a los Clippers, 60-38. Brooklyn tuvo un comienzo rápido en el cuarto. Harden superó a Zubac para anotar, Joe Harris conectó un triple y Harden anotó un par de tiros libres para una ventaja de 15 puntos, la más grande del juego.

Zubac y George se combinaron para anotar 20 puntos seguidos, llevando a los Clippers a 103-99. Zubac se hundió dos veces y George hizo dos triples y seis tiros libres en la racha. Leonard corrió cuatro en fila que llevó a los Clippers a 107-103.

Patrick Beverley cometió una falta sobre Jeff Green por detrás con 2:50 por jugar. Green cayó al suelo y los Clippers desafiaron la llamada, pero perdieron. Green pateó un enfriador de bebidas al salir de la cancha.

Brooklyn extendió una ventaja de siete puntos al medio tiempo a 11 puntos en el tercero. Los Clippers se acercaron a cuatro puntos con una canasta de George, pero los Nets rápidamente regresaron a dos dígitos con un triple de Harris. Irving anotó 12 puntos, igualando su total de la primera mitad, para enviar a los Nets a la cuarta ventaja 89-79.

⭐️ Stars light it up at Staples Center! ⭐️

Harden (37 PTS), Kyrie (28 PTS), PG (34 PTS) and Kawhi (29 PTS) all do their thing the Nets top the Clippers in a thriller! pic.twitter.com/qBAKQ5IKpk

— NBA (@NBA) February 22, 2021