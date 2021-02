J.J. Watt, estrella defensiva de la NFL, acuerda su salida de los Texans

febrero 12, 2021 - 3:48 pm

Los Houston Texans, uno de los peores equipos de la pasada temporada de la liga de football americano (NFL), dejaron este viernes 12 de febrero en libertad al estelar J.J. Watt, tres veces ganador del premio al Mejor Jugador Defensivo.

La salida fue anunciada por el propio Watt, de 31 años, a través de un vídeo en redes sociales, y confirmada también por el dueño de la franquicia, Cal McNair.

«Quiero que lo escuchéis de mí», dijo Watt a los aficionados de los Texans en el mensaje.

«Me he sentado con la familia McNair y les he pedido mi salida y hemos acordado mutuamente separarnos en este momento», explicó.

El ala defensiva, a quien le quedaba un año de contrato con Houston por 17,7 millones de dólares, se convierte así en agente libre y tiene libertad para firmar con cualquier franquicia.

Always a Texan. Thank you, @JJWatt.https://t.co/2RNwmXRdKZ

— Houston Texans (@HoustonTexans) February 12, 2021