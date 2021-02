¡IMPACTANTE RELATO! Actriz de Juegos de Tronos: Marilyn Manson “casi me destruye”

febrero 12, 2021 - 11:54 am

Cuando era adolescente, a finales de los 90, Esmé Bianco era una gran fan de Marilyn Manson. La joven de 16 años tenía carteles de él en la pared de su habitación en el norte de Inglaterra * y pegó fotos de él en su lonchera. En ese momento, estaba lidiando con el reciente suicidio de una amiga, y la música de Manson era la banda sonora de sus oscuros sentimientos. Los padres de Bianco no la dejaban ir a sus shows, pero ella escuchaba su álbum Mechanical Animals una y otra vez , cantando la letra sobre sentirse insensible y escribiéndola en sus cuadernos. En la escuela secundaria, incluso salió con un parecido a Manson, que llevaba el maquillaje blanco y negro característico de la cantante.

Siete años después, cuando Bianco tuvo la oportunidad de conocer a Manson en persona, estaba encantada. Pero ella dice que el encuentro la llevó a años de tormento psicológico y violencia que descarrilaron su carrera como actriz y la dejaron con cicatrices físicas y trastorno de estrés postraumático. Ella dice que él pasó de ser un «gran modelo a seguir que realmente me ayudó en momentos increíblemente oscuros y difíciles cuando era adolescente» a un «monstruo que casi me destruye y casi destruye a tantas mujeres».

Bianco es la última voz en unirse al coro de mujeres que acusan a Manson, nacido Brian Hugh Warner, de agresión sexual. En las últimas dos semanas, más de una docena, incluida la actriz Evan Rachel Wood, se han presentado en las redes sociales con acusaciones que incluyen haber sido drogadas, atadas y lastimadas físicamente por la cantante. Desde entonces, el sello discográfico de Manson, Loma Vista Recordings; su gerente de toda la vida; y su agencia de talentos, CAA, lo han abandonado. Bianco me proporcionó correos electrónicos, mensajes de texto y fotografías de su tiempo con Manson. Un abogado de la cantante no respondió a una solicitud detallada de comentarios sobre sus afirmaciones. La semana pasada, Manson calificó las acusaciones anteriores en su contra como «horribles distorsiones de la realidad» y acusó a las mujeres de tergiversar relaciones íntimas y consensuadas «con parejas de ideas afines».

No es así como lo ve Bianco. Ella se presentó por primera vez como sobreviviente de abuso en 2019, testificando ante la Asamblea de California para ayudar a reformar las leyes de violencia doméstica. En ese momento, no estaba lista para nombrar a Manson. Pero ahora quiere contar su historia en su totalidad.

“Es realmente surrealista”, dice por encima de Zoom desde su sala de estar en Los Ángeles. La pelirroja de 38 años se quita las gafas y se seca una lágrima. Hablar de Manson pone su cuerpo en modo de vuelo, pero más recientemente, también la llena de lo que ella llama una fuerza de dragón. “Tengo esta energía y poder calientes en mi pecho. Solo quiero abrir la boca y ser como ‘ Ahhhhhhh ‘ y llover fuego ”, me dice, sacando la lengua y agitando ambas manos. Es una fuerza que Bianco dice que no tuvo cuando interpretó a Ros, un personaje de Game of Thrones que trabaja en un burdel y sufre abusos que reflejan la vida personal de la actriz. Al igual que Ros, el supuesto abuso de Bianco a menudo tenía una audiencia: miembros del séquito de Manson que ahora dicen haber presenciado sus arrebatos de ira y los moretones de Bianco, junto con los fanáticos y ejecutivos de la industria que desestimaron los comentarios violentos del cantante sobre las mujeres como solo una parte de su personalidad escénica. . “Le ha dicho al mundo una y otra vez: ‘Esto es lo que soy’”, dice Bianco. «Se escondió a plena vista».

Bianco conoció a Manson en 2005 a través de su entonces prometida, Dita Von Teese. Ambas mujeres son intérpretes de burlesque, y Von Teese dijo que la estrella de rock quería conocer a Bianco. «Yo estaba como, puf «, dice, imitando una explosión de su cerebro con ambas manos. Ella dice que Manson quería incluirla en Phantasmagoria , la película de terror que había planeado hacer basada en las obras de Lewis Carroll. Ella no podía creerlo. “Pensé, mi ídolo adolescente quiere trabajar conmigo. No arruines este.”Se vieron en persona unas cuantas veces, y Bianco incluso visitó a Von Teese y Manson en su casa en Los Ángeles. Después de que su matrimonio terminó en 2007, Manson se mantuvo en contacto con Bianco. Intercambiaban correos electrónicos a veces coquetos («Siempre podría alegrarme con fotos de desnudos previamente prohibidas», le escribió en febrero), pero ella dice que su relación fue platónica. Bianco se casó al año siguiente. (El representante de Von Teese no respondió a una solicitud de comentarios; la semana pasada, dijo que estaba «procesando la noticia» y no haría más comentarios).

Su dinámica cambió en 2009, después de que Manson le envió a Bianco un boleto de avión desde su casa en Londres a Los Ángeles para que pudiera protagonizar el video musical de su canción «I Want to Kill You Like They Do in the Movies». Explicó que sería filmado con una cámara plegable para una sensación de video casero y que involucraría a Manson «secuestrando» a Bianco en su casa. «Necesito tener una víctima / amante», escribió en un correo electrónico. Bianco creía que el trabajo sería estrictamente profesional. “Vas a tener que fingir que te gusta ser maltratado por mí. Lo siento ”, le envió Manson por correo electrónico unos días antes del rodaje. Una vez que llegó, dice, la línea entre el arte y la realidad se desdibujó de inmediato. Bianco, que tenía 26 años en ese momento, dice que pasó los siguientes tres días en lencería, apenas durmiendo o comiendo, con Manson sirviendo cocaína en lugar de comida. Ella lo recuerda perdiendo los estribos y arrojando la cámara a una alarma de humo. Pronto, dice, él se volvió violento, atándola con cables a un arrodillador de oración, azotándola con un látigo. y el uso de un juguete sexual eléctrico llamado Varita Violeta en sus heridas, el mismo tipo de «dispositivo de tortura» que Wood ha dicho que se usó en ella. Bianco estaba aterrorizada pero trató de calmarse diciéndose a sí misma:Es solo que Manson está siendo teatral. Vamos a hacer un gran arte .

Mientras esperaba su vuelo de regreso a casa, Bianco sollozó. En ese momento, se sintió triste por dejar a Manson y consideró que sus heridas eran una prueba de su vínculo. En cierto nivel, sabía que lo que había sucedido no era BDSM; ella dice que no habían discutido el consentimiento o las palabras seguras, que sabía por experiencia personal y por los artistas fetichistas en su círculo que eran cruciales para una dinámica de poder segura. Unos días después de la sesión, Manson le envió por correo electrónico a Bianco una foto de su espalda cubierta de verdugones con una nota que decía, «devolviendo lo sexy».

Los amigos pensaron que era extraño que Bianco, que había estado tan emocionado de grabar el video musical, no quisiera hablar mucho de eso después de llegar a casa. Su ex compañera de cuarto, Hannah Fox, dice que Bianco le contó con total naturalidad los cortes y los moretones como si fueran «solo parte del negocio». Cuando Fox no estuvo de acuerdo, había administrado un club nocturno fetichista e insistió en que un clip de película BDSM nunca debería requerir una lesión física real, Bianco se apartó.

Manson nunca le envió imágenes de ese viaje, y ella dice que él puso constantes excusas para no publicar aún el video. El matrimonio de Bianco se estaba desmoronando, y Manson comenzó a decirle que eran almas gemelas y a llenarla de atención, incluso enviándole mensajes de texto: «Te ves realmente hermosa en las imágenes que filmamos en el reclinatorio».

Comenzaron un romance a larga distancia. Manson la visitaba en sus viajes a Londres y hacía arreglos para que ella viajara y se quedara en hoteles en Los Ángeles («Prepara tu ropa interior y tus tacones», escribió en un correo electrónico). Cuando se conocían, dice Bianco, Manson la mordía durante el sexo sin su consentimiento, dejando todo su cuerpo magullado. Ella dice que la cantante lo llamó pervertido y que quería creer que todo era normal. Durante este período, la asistente personal de Manson, Ashley Walters, dice que gestionó los viajes de Bianco y otras mujeres, muchas de las cuales también fueron trasladadas a Los Ángeles con la promesa de sesiones de fotos o videos musicales. «Básicamente le estaba dando un horario de quién está en qué hotel», dice Walters, quien recientemente alegó que ella también fue víctima de Manson. «No sabía hasta dónde llegaba la violencia en ese momento».

En marzo de 2011, dos años después de la filmación del video musical, Manson le pidió a Bianco que se mudara con él y le prometió ayudarla a obtener una visa mientras descubría su carrera como actriz. Para ayudar con el papeleo de inmigración, su equipo le dio un acuerdo por escrito en el que decía que interpretaría a una enfermera en su «próximo largometraje» , Phantasmagoria , con ensayos que comenzarían a mediados de julio. En ese momento, recuerda, se le caían las pestañas por el estrés y tenía ataques de pánico diarios, todo lo cual atribuía a que estaba separada de Manson, el hombre del que pensaba que estaba enamorada. También había filmado recientemente la primera temporada de Game of Thrones y estaba ansiosa por conseguir papeles más importantes en Hollywood. No quedaba nada que perder, así que pensó:¿Por qué no saltar por el precipicio y esperar que algo me atrape?

En aproximadamente una semana, Bianco dejó a su marido y se mudó de Londres al apartamento de Manson en West Hollywood. Ella dice que hubo un período de luna de miel muy breve durante el cual Manson la colmó de atención, pero pronto comenzó a controlar todos los aspectos de su vida. Ella dice que él le dictó lo que podía usar (dice que la prefería con un vestido corto de tubo con medias), su horario de sueño («A menudo me despertaba violentamente si me iba a dormir sin permiso», le dijo a la Asamblea de California), y cuando podía entrar y salir del apartamento (dice que no tenía llave). Una noche de mayo, Manson le envió a Walters un mensaje de texto diciendo que alguien había roto un vaso en el estudio y que “Esme se llevará la peor parte de esto. No me importa «.

“Básicamente me sentí como un prisionero”, dice Bianco. “Yo iba y venía a su gusto. Con quien hablé estaba completamente controlado por él. Llamé a mi familia escondida en el armario «. Fraser Knight, amigo de Bianco desde hace 20 años, dice que estaba aterrorizado después de que ella lo llamara desde «un armario» y tratara de interpretar el comportamiento de Manson como payasadas de «novio molesto». Le preocupaba que ella lo interrumpiera si le decía que dejara la relación, y en este caso, algún contacto parecía mejor que ninguno. «Realmente pensé que nunca volvería a saber de ella», dice, con la voz quebrada.

Otros en la órbita de Manson también tuvieron que seguir sus reglas. «Lo que sea que él esté haciendo, tú deberías estarlo», dice Walters. “Si está dando vueltas y se mantiene despierto, debes permanecer despierto. Y si él no come, tú simplemente no comes «. Walters dice que como Manson era nocturna, sus días de trabajo comenzaban alrededor de las 7 pm y una vez se quedó despierta durante 48 horas.

“Estaba consumiendo muchas drogas y bebiendo mucho”, dice Alex, un ex miembro del círculo íntimo de Manson que ha pedido usar un seudónimo por temor a que el cantante tome represalias contra él. «Nunca sabías si sería una noche tranquila o si él estaría despierto durante dos días seguidos».

Manson mantenía la casa muy fría, en los 60 bajos, y siempre tenía las cortinas opacas corridas, según Bianco, Walters y Alex. (Bianco dice que si alguien se molestaba con la temperatura, el cantante gritaba). Las alfombras y los muebles eran negros y estaba tan oscuro que a veces tenían que usar linternas y faros para moverse y no tenían idea de qué hora era. Pero nadie desafió a Manson, ya que fácilmente podría enojarse y comenzar a romper cosas.

“Todo el mundo estaba deshumanizado”, dice Walters. «Todo el mundo caminaba constantemente sobre cáscaras de huevo».

Bianco dice que cuando se mudó, ella y Manson acordaron ser monógamos. Rápidamente se dio cuenta de que ese no era el caso. Walters dice que mientras Manson tenía relaciones sexuales con otras mujeres en su estudio, le pedirían que vigilara a Bianco o que la sacara de la casa. El ex asistente agrega que la habitación del cantante contenía un espacio con paredes de vidrio del tamaño de un armario que él llamó la «habitación de la chica mala», que Manson podía cerrar con llave desde el exterior.

Odiaba estar solo, según Walters, y siempre estaba rodeado de gente y de cocaína. (Agrega que le llevaría una bandeja a la cama con comida y un vaso de absenta; luego él esnifó una línea de cocaína de su mesita de noche. * «Eso fue el desayuno», dijo). El grupo principal incluía a sus compañeros de banda. , que en ese momento se quedaban allí la mayoría de las noches grabando el álbum Born Villainen el estudio de su casa; Walters; y las diversas mujeres que iban y venían. El estado de ánimo de Manson dictaba las noches. A veces quería encender la máquina de humo y divertirse; otras veces veían repetidamente sus películas de terror favoritas o se sentaban como rehenes en deuda con sus violentas rabietas. Cuando venían músicos, actores o directores famosos, todos en su círculo íntimo tenían que «poner nuestras caras felices» y asegurarse de que el lugar se viera perfecto, me dice Walters.

El piloto de Juego de Tronos se emitió durante la estadía de Bianco, y Manson mostraba su escena de sexo en un proyector para los invitados; ella se sentiría humillada. Alex recuerda que la cantante lo mostró al menos cuatro veces y dijo: “Esa es mi novia, es una puta. Mira, sus tetas están fuera «. En una fiesta, Manson se levantó la falda y le dio una palmada en el trasero, que ya estaba cubierto de un hematoma, un momento que Walters capturó en cámara. Bianco a menudo usaba lencería o vestidos en la casa, y Alex recuerda haber visto moretones en sus brazos y espalda. No sabía si provenían de experiencias sexuales consensuadas y tenía demasiado miedo de Manson para preguntar. En retrospectiva, Bianco duda que hubiera aceptado alguna ayuda. «Creo que le habría puesto excusas», dice. «En ese momento estaba en modo de supervivencia y mi cerebro me había enseñado a ser pequeño y agradable».

Bianco pasó aproximadamente dos meses viviendo con Manson, bebiendo mucho para hacer frente. A menudo se encontraba en un estado disociativo, «flotando sobre la vida como si la estuviera mirando a través de una cortina de red», dice, levantando las manos frente a su rostro. Una vez, recuerda, le cortó el torso repetidamente con un cuchillo. “Solo recuerdo estar acostada allí, y no luché contra eso”, dice ella. «Fue una especie de último momento en el que había perdido todo sentido de esperanza y seguridad». Le envió una foto de sus cortes a Walters y a uno de sus compañeros de banda en ese momento, con el asunto «¿Ves lo que sucede?».

Bianco dice que estaba aterrorizada y, como muchas sobrevivientes de violencia doméstica, podría haber desarrollado una especie de síndrome de Estocolmo que deformaba su realidad. Recientemente encontró un mensaje de texto que le había enviado a Manson sobre sus cortes y moretones. “Cada vez que me muevo, duelen mucho pensar en ti”, dice. “Ahora, cuando pienso en eso, me da tanta vergüenza”, dice. «Estaba tratando desesperadamente de complacerlo y mantenerme fuera de problemas».

Ella dice que su punto de quiebre llegó en mayo de 2011, un mes después de que se mudara, cuando Manson la persiguió por el apartamento con un hacha. Walters recuerda haberlo visto amenazar a Bianco con la espada y dice que la actriz parecía tener un ataque de pánico y estaba «visiblemente conmocionada».

Bianco comenzó a buscar apartamentos en secreto y se fue un día de junio mientras Manson dormía. Al principio, pensó que solo necesitaban algo de espacio, pero un mes después rompió con él por correo electrónico. “Me quedaba tan poca dignidad”, dice. «Creo que algo dentro de mí era como, ten algún tipo de respeto por ti mismo «. Temía que Manson saboteara su visa de trabajo, que estaba esperando aprobación.

Después de dejar al cantante, Bianco protagonizó dos temporadas más de Game of Thrones . Ros, su personaje, es controlada, amenazada y torturada por los hombres que la rodean en algunas de las escenas más gráficas del programa. En uno, se ve obligada a azotar a una compañera de prostitución con un cinturón y un cetro de madera. En otro, su cadáver cuelga de un poste de la cama, ensangrentado por flechas de ballesta. Si bien los actores a menudo describen la intensidad de filmar escenas violentas, Bianco dice que simplemente no sintió nada. No se dio cuenta de lo desencadenante que era su papel hasta que comenzó a desvelar su experiencia con Manson años después. En 2019, tuiteó una foto de ella misma en Game of Thrones.con heridas falsas en la espalda. La imagen recuerda inquietantemente una foto de su vida real, una imagen espantosa que publicó en Instagram el mismo año, tomada después de que Manson supuestamente la azotara. La leyenda dice: “La paliza que me causó estas heridas fue filmada en nombre del ‘arte’. Solía ​​mirar esta foto con orgullo porque pensé que era una señal de gran devoción hacia mi abusador. Ahora lo miro con horror «.

Una vez que su personaje fue asesinado en 2013, Bianco comenzó a hacer una audición para nuevos roles, pero luchó por conseguirlos. Era un desastre, sufría de terrores nocturnos y ataques de pánico que le hacían imposible comer o dormir, y mucho menos que la contrataran. “No pude dar un paso al frente para enfrentar ese momento de mi vida por lo que me había hecho”, dice. Knight dice que Bianco siempre había sido ambiciosa y enérgica, pero que después de conocer a Manson, comenzó a «vivir en un estado constante de miedo».

Después de su ruptura, Bianco vio a Manson unas cuantas veces más en público, incluso después de uno de sus shows en 2013 cuando, dice, bloqueó la puerta de la habitación en la parte trasera de su autobús turístico y se negó a dejarla ir (Walters dice ella estaba allí y esperó hasta las 5 am para que él dejara ir a Bianco). En gran medida se culpaba a sí misma por sus sentimientos incómodos sobre la relación : ¿No me había puesto en estas situaciones? Estaba sucio y me lo merecía. Poder nombrar el presunto abuso fue un viaje lento que involucró el movimiento Me Too, años de terapia y ver a Wood testificar ante el Congreso en 2018 sobre sus propias experiencias con la cantante. Los paralelismos entre sus historias y escuchar a Wood etiquetar las acciones de Manson como «violencia doméstica» hicieron que algo hiciera clic en el cerebro de Bianco.

En 2019, las dos actrices unieron fuerzas. Frustrados por el hecho de que no podían presentar cargos penales contra Manson porque los supuestos hechos habían tenido lugar más de tres años antes, abogaron por una extensión del estatuto de limitaciones de California para denunciar delitos de violencia doméstica. La Ley Phoenix, que extendió el estatuto de tres a cinco años, se convirtió en ley estatal en 2020. El abogado de Bianco, Jay Ellwanger, dice que la actriz ha sido entrevistada por el FBI y entregó a los agentes pruebas que podrían estar relacionadas con la trata de personas y los delitos sexuales. (Un portavoz del FBI me dijo que «nunca confirmamos ni negamos las investigaciones»). Ellwanger también está mirando el caso a través de una lente de tráfico, ya que dice que Manson pagó su boleto a Los Ángeles con el pretexto de grabar un video musical. El abogado dice que la mayoría de las leyes contra la trata de personas son relativamente nuevas y se aplican cada vez más a situaciones que se superponen con la violencia doméstica , o en casos como el construido contra el exlíder de la secta NXIVM Keith Raniere que no implican comprar o vender sexo.

Hace dos años, cuando Bianco contó por primera vez su historia públicamente en el Senado de California, se derrumbó varias veces. Aunque no nombró a Manson, estaba aterrorizada de que él fuera tras ella. Ahora, habla con una voz mucho más firme sobre cómo hablar es un «gran alivio». No duda en llamar a Manson un «depredador en serie» que le ha estado diciendo al mundo durante décadas cuánto le gusta lastimar a las mujeres. “No es un artista incomprendido”, me dice. «Se merece estar tras las rejas por el resto de su vida».

