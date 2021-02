Horóscopo: Esto te deparan los astros este viernes, 12 de febrero

febrero 12, 2021 - 9:30 am

El día de hoy presenta en muchos signos algunos cambios a tener en cuenta. En este viernes, 12 de febrero, consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. La madurez es importante para asumir los retos diarios.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tendrás la oportunidad de reencontrarte con una persona que fue muy especial para ti, despertarán viejos sentimientos y decidirás reconquistar su amor, no te costará mucho porque eres correspondido. No dejes que las influencias negativas afecten tu rendimiento laboral, la indiferencia será tu mejor arma de protección. Económicamente atravesarás por un gran momento. Número del éxito, 6.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Llamarás la atención de muchas personas en una reunión a la que asistirás y no perderás la oportunidad para conquistar a alguien que te encantará, podría ser el inicio de un romance maravilloso. Tu buen humor te ayudará a limar asperezas con un compañero, recuperar su amistad te brindará tranquilidad y entusiasmo para seguir trabajando. Número del éxito, 15.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Conocerás a alguien que te hará recordar a un amor del pasado pero no te dejes llevar por la nostalgia e intenta conocer más a esta persona que puede ofrecerte un amor sincero. Hoy alguien podría culparte de un error que no cometiste, da tu versión de las cosas y se aclarará la equivocación, te pedirán disculpas. Número del éxito, 3.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Deja que las cosas caigan por su propio peso, esa persona se dará cuenta de su error y rectificará, no pierdas la fe en su amor y perdónalo, está vez su cambio será verdadero. Tu esfuerzo te esta encaminando poco a poco a tus metas, no desistas y persevera, el éxito que anhelas está cerca. Número del éxito, 12.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu mente aún te encierra en los recuerdos del pasado, pero hoy saldrás con amigos y conocerás a alguien nuevo, la química te hará pensar que lo conoces de toda la vida y nacerá una nueva ilusión en tu corazón. No malgastes tu dinero, una mala inversión podría sacarte de la estabilidad que tanto te costo lograr, piensa antes de actuar. Número del éxito, 17.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No dejes que tus estados emocionales arruinen la armonía de tu relación, hoy podrías malinterpretar un comentario del ser amado, ponle mayor atención a sus palabras y evitarás conflictos innecesarios. Tendrás que ser muy precavido al gastar ese dinero que acabas de recibir, piensa en ahorrar, se te presentará una gran oportunidad para invertir. Número del éxito, 20.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: El distanciamiento de la persona que amas te ayudará a meditar y a reconocer los errores que has cometido, la reconciliación esta cerca, pero tendrás que ser completamente sincero. Aunque no confías totalmente en las sugerencias de esa persona las aplicarás en tu trabajo, los resultados serán positivos y a la larga le darás la razón. Número del éxito, 19.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Ante los comentarios de personas malintencionadas tu actitud madura será admirada por muchos, el ser amado se dará cuenta que defiendes la relación con fortaleza y retribuirá de la misma manera. Tendrás posibilidades de crecimiento dentro del ámbito laboral, arriésgate, lograrás el éxito que tanto anhelas. Número del éxito, 8.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tus indecisiones le restan equilibrio y armonía a tu relación, hoy tu pareja te reclamará por tu actitud, muéstrate claro y directo, podrás recuperar la felicidad que en un inicio los unió. No tengas miedo de expresar tus ideas frente a tus superiores, serán tomadas en cuenta y aprobadas porque traerán mejoras en general. Número del éxito, 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Antes de buscar que esa persona acepte sus errores da la iniciativa reconociendo los tuyos, le darás a tu pareja la confianza necesaria para que pueda exponer sus temores y dudas, el amor superará todo. Tendrás el apoyo suficiente para poner en marcha ese proyecto que te brindara independencia económica, aprovéchalo. Número del éxito, 10.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estás cegándote ante lo evidente, hoy te darás cuenta que esa persona no era como que tu creías y decidirás alejarte, en poco tiempo un nuevo amor llegará a tu vida. El llevar una actividad paralela a la que realizas aumentará tus horas de trabajo, sé paciente, poco a poco tus esfuerzos serán recompensados. Número del éxito, 14.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La invitación de tus amistades no te entusiasma pero decidirás acudir, diviértete y despeja tu mente de recuerdos negativos, conocerás a gente interesante y entre ellos alguien que sentirá una gran atracción por ti. Una mala organización podría recargarte de trabajo, trata de mantener todo en orden para que esto no pase. Número del éxito, 1.

