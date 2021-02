Hace 36 años un accidente nos arrebató a Alí Primera, el cantor del pueblo

febrero 16, 2021 - 5:49 am

Alí Rafael Primera Rosell, músico, poeta, compositor y activista político de izquierda falleció la noche del 16 de febrero de 1985, en un accidente automovilístico, ocurrido en la Autopista Valle-Coche, Caracas, después de salir de una sesión de grabación.

Como “El Cantautor del pueblo” es recordado este insigne compositor que usó su voz y su pluma para plasmar el sufrimiento y la esperanza del pueblo explotado y marginado.

Para muchos de los seguidores de Primera, su fallecimiento fue obra de un atentando orquestado en su contra por parte de enemigos políticos. Sin embargo, nunca se comprobó. Señalan que Alí Primera fue objeto de numerosas persecuciones a causa de la temática de sus canciones y su militancia de izquierda.

Origen

Primera Rosell, el cantor de la canción protesta, nació en Coro, estado Falcón, el 31 de octubre de 1942. De procedencia humilde desempeño varios oficios, desde limpiabotas hasta boxeador, trabajos que no lo desanimaron para continuar sus estudios.

En 1960, su familia se trasladó a Caracas en búsqueda de una mejor calidad de vida y en 1964, logró ingresar a la Universidad Central de Venezuela (UCV) para estudiar Ingeniería Química.

Es en este ambiente estudiantil, cuando aflora su tendencia musical y poética. Adelantó una intensa jornada de conciertos en los jardines y cafetines de esa casa de estudio, que lo llevó a participar, en 1967, en el Festival de la Canción de Protesta organizado por la Universidad de Los Andes (ULA), donde es ovacionado por el público.

En 1977 conoció en Barquisimeto, a quien sería su esposa hasta sus últimos días, Sol Musset, con quien tuvo cuatro hijos: Sandino, Servando, Florentino y Juan Simón.

El veto

Entre 1969 y 1973 el Partido Comunista de Venezuela (PCV) le otorga una beca para cursar estudios en Tecnología del Petróleo, en Rumanía. Para ganarse el sustento lavaba platos y en ocasiones lograba cantar en sitios en que se respetaba su trabajo. En un estudio en Alemania graba su primer disco, titulado “Gente de mi Tierra”.

A su regreso a Venezuela, Alí Primera es bautizado como el “Cantor del Pueblo”, pero su música es objeto de un veto por parte de los medios de comunicación privado, por considerarlas políticamente radicales y peligrosas, para sus intereses empresariales, porque estaba dirigida a construir una conciencia dentro de la clase trabajadora.

Esta censura, lo obliga a crear su propio sello disquero llamado “Cigarrón”, con la finalidad de buscarle difusión a sus composiciones.

Canción necesaria

Sus canciones se multiplicaron en defensa de la humanidad y aunque era considerado un cantante de protesta, él mismo insistía en que no era una canción de protesta sino una canción necesaria.

“Nuestro canto no es de protesta, porque no hacemos una canción por malcriadez, no la tomamos para encumbrarnos ni hacernos millonarios, es una canción necesaria. (…) cada día nos motiva a hacerla más profunda, pues un hombre armado de una canción y una poesía humana, es un hombre desarmado para la envidia y para ser un hombre malo. (…) No canto porque existe la miseria, sino porque existe la posibilidad de borrarla, de erradicarla de la faz de la tierra”. Alí Primera.

Lucha política

En noviembre de 1973, Alí regresa a Venezuela sin graduarse, al decidir que no daría su esfuerzo a las compañías petroleras y que, en lo sucesivo, se dedicaría a la música y a la lucha política.

Luego de militar en la Juventud Comunista de Venezuela (JCV) y en el Partido Comunista de Venezuela (PCV), colaboró en los inicios políticos de un nuevo partido denominado Movimiento al Socialismo (MAS), acompañado y trabajando durante la primera campaña electoral de José Vicente Rangel (1973), aunque jamás dejo de ser militante del PCV.

Para este entonces, ya figuraba como uno de los principales compositores y cantantes populares no solo del país sino de Latinoamérica.

Desde 1973 hasta la fecha de su muerte grabó 13 discos de larga duración y participó en numerosos festivales en toda América Latina. Sus presentaciones fueron realizadas en fábricas, liceos, sindicatos, y con frecuencia en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, su casa de estudios.

Homenajes

El cantor del pueblo siempre es recordado en Venezuela en celebraciones artísticas y políticas.

En el año 2005, por iniciativa del entonces presidente Hugo Chávez Frías, decretó la música de Alí Primera como Patrimonio Cultural Nacional.

“Alí, tu canto siempre fue arma para la lucha, tu ejemplo y tu guitarra van grabados en nuestras banderas.”, expresó el líder revolucionario en una visita a la casa del cantautor, en donde escribió unas líneas para destacar el legado del músico.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/Prensa PCV