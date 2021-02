Gobierno de acuerdo con unificar elecciones de gobernadores y alcaldes

febrero 17, 2021 - 4:12 pm

En la primera rueda de prensa del año con medios internacionales y nacionales, el presidente Nicolás Maduro mencionó que para el mes de abril se tiene previsto tener un nuevo CNE, elegido por la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre.

Maduro informó que para este año corresponden las elecciones de gobernadores y gobernadoras, así como también la de los consejos legislativos y que para el año próximo corresponde votar por alcaldes y concejos municipales, sin embargo informó que desde la AN existe una propuesta de unificar para este año alcaldías y gobernaciones y dejar para el 2022 las elecciones de los consejos legislativos.

“Existe una propuesta de realizar las elecciones de gobernadores y alcaldes juntas, y el próximo año 2022, hacer las elecciones del Consejo Legislativo y el Concejo Municipal, la cual ameritaría la Reforma de la Ley Electoral, que está en debate en la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional (AN)”, dijo.

En este sentido, el jefe de Estado informó que apoya la propuesta con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). «Esas decisiones no me corresponden a mí, las toman en el Parlamento nacional y el nuevo CNE. Si me preguntaran mi opinión personal sobre la elección unificada digo que estoy de acuerdo que se haga unificada, estoy totalmente de acuerdo que se haga unificada.”, reiteró Maduro.

Aseguró que el 95% de los líderes de oposición de los estados y municipios quieren postularse y reivindican el derecho a ser alcaldes y gobernadores,»y pueden ganar algunos estados y algunos municipios», añadió.

Indicó: “Es muy importante la renovación porque las gobernaciones y las alcaldías son el poder regional y el poder local que están más cerca de la gente”.

Adelantó, que ya el partido político Gran Polo Patriótico (GPP) y el sector oposición están preparando las batallas y propuestas.

El presidente llamó a lograr un gran Acuerdo Nacional en la Mesa de Diálogo y Paz de la AN, para las elecciones. “Mi llamado es a obrar en las mejores y mayores garantías electorales nacionales e internacionales, para un proceso electoral que sea una fiesta, dónde se elijan con el voto del pueblo y la soberanía popular, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas. Venezuela sigue su rumbo, sigue su marcha”, culminó.

Any Vargas

Noticia al Día