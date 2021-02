Gabriela Spanic regresa a las telenovelas

febrero 15, 2021 - 5:02 pm

Gabriela Spanic está de vuelta al melodrama. La actriz venezolana residenciada en México llevaba siete años alejada de las telenovelas. Pero está de vuelta, confirmó la revista People en Español.

La publicación señala que la actriz se unirá al elenco de la producción Si nos dejan, de Televisa, que comenzará a grabarse en México esta semana.

En esta historia que encabezan Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas, la venezolana interpretará a una mujer liberal y sin prejuicios que terminará teniendo una historia de amor con el hijo de su mejor amiga que le causará más de un dolor de cabeza, según confirmó a People en Español una fuente cercana a la producción.

El año pasado, Spanic le confesaba a la revista su deseo de formar parte de la historia que ya produjo Telemundo en Colombia, en 2007, con Victoria Ruffo, Arturo Peniche y Mauricio Ochmann como protagonistas.

“A mí me gusta mucho la historia de Señora Isabel, que es algo similar a Mirada de mujer. Me encantaría hacer eso porque es un drama bellísimo y nunca he hecho un personaje así, o sea que una persona más adulta se enamore de un joven y existe en la vida real esto y es muy bonito. Esa historia es hermosa”, aseguraba en ese momento la intérprete de 47 años de edad.

Si nos dejan narrará la historia de Alicia (Villanueva), una protagonista madura que contra viento y marea volverá a encontrar el amor en un hombre mucho más joven.

Casada desde hace 25 años con Sergio Carranza (Ayala), un periodista estrella en México, y madre de tres hijos, Alicia parece tener la familia perfecta, pero su mundo se viene abajo cuando descubre que su marido le ha sido infiel durante más de tres años.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Nacional