Funcionarios en las E/S del Zulia serán rotados cada 48 horas

febrero 26, 2021 - 8:27 am

«No es fácil el tema del combustible, no es fácil el soborno que se está viviendo en cada estación de servicio, es una batalla que estamos dando», afirmó Omar Prieto

Los funcionarios policiales que están en vigilancia de las estaciones del servicio zulianas serán rotados cada 48 horas, medida que responde a las constantes denuncias de venta de «puestos o cupos» en las colas para surtir gasolina.

Así lo anunció el gobernador del Zulia Omar Prieto Fernández, en su programa Omar a las 7″, que se transmite en cadena de radio, TV regionales. «Ayer hicimos una denuncia… de la venta de puestos en las colas de combustible, estuve analizando toda la mensajería que me llegó…, ya giré instrucciones al M/G Moreno Martines, al M/G Castillo para que lo que decidimos unas semanas atrás de rotar los funcionarios semanal, lo vamos a hacer cada 48 horas».

Advirtió que con este plan se pretende eliminar estos hechos irregulares. «No es fácil el tema del combustible, no es fácil el soborno que se está viviendo en cada estación de servicio, es una batalla que estamos dando».

Alcabalas prohibidas en el Zulia

De igual manera reiteró que las alcabalas policiales está prohibidas en la región zuliana a propósito de una denuncia recibida de la instalación de una en las adyacencias de la Plaza de Toros de Maracaibo. «Las alcabalas están prohibidas y hasta que no metamos presos a aquellos funcionarios que están perturbando la tranquilidad de nuestro pueblo van a seguir montando alcabalas…, estamos girando instrucciones, pero hay quienes como ovejita negra de la familia, no hacen caso, por lo que le pido a todos los comandantes…, no es el total de funcionarios, uno o dos que están perturbando.

Destacó que se mantienen los puntos de control, que son diferentes a las alcabalas en cuanto a la presencia masiva de funcionarios y que su colocación en puntos estratégicos de la ciudad.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día