Free Britney, estas son las cosas que no puede hacer la cantante

Britney no tiene el control de muchas cosas en su vida, incluyendo cómo vive, cuánto dinero puede gastar y qué puede comer, por ello el “Free Britney” quiere cambiar eso

Tras varios años bajo la tutela de su padre, el movimiento “Free Britney”, sigue intensificándose en apoyo a la cantante Britney Spears, pues esta artista, que obtiene millones de dólares al año, no tiene control pleno sobre sus asuntos comerciales e incluso su intimidad.

Desde el lamentable espectáculo que dio en 2008, ha estado sujeta a una tutela legal aprobada por la corte, que le da a su padre la autoridad sobre sus finanzas y muchas decisiones personales.

Los fanáticos creen que el acuerdo pretende explotarla en lugar de ayudarla, por ello han adoptado un hashtag y un grito de guerra “Free Britney”, pero… ¿Qué es lo que tiene prohibido hacer Britney Spears que tiene tan preocupada a su millonaria fanaticada?

Tener pareja sin permiso

Según el New York Times, para mantenerla por buen camino, el padre de Britney dicta a quién puede ver y a quién no, y lo hace con un celo agresivo con el fin de que nada amenace su estabilidad. El padre de Britney también decide si puede tener una pareja o no.

Negado el acceso a su dinero

Si una persona tiene un historial de colapso mental o problemas emocionales, algunas de las decisiones que toma son erráticas o demasiado impulsivas. Es por eso que James está a cargo de administrar las finanzas de su hija.

Cambiarse de residencia

Bajo la tutela de su padre, el lugar donde vive Britney es y será decisión de su padre. No puede simplemente levantarse y decidir irse a vivir a cualquier lugar sin permiso.

Pago de deudas

Aunque tiene un trabajo de tiempo completo, sus deudas las tiene que pagar su padre. Está ganando lo suficiente para que toda su familia viva con lujos y, con la ayuda de su padre, ha logrado hacer algunas buenas inversiones.

Britney no puede decidir qué comer y qué no.

A pesar de que esto es normalmente un dominio exclusivo de los ancianos y las personas que se encuentran mal mentalmente, su dependencia de cierto antidepresivo es la razón por la que su padre tiene que decidir su dieta.

Una pelea legal

Aunque hizo el mayor intento por zafarse de las garras de su padre, el 11 de noviembre del 2020, la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, se negó a suspender a James Spears de su papel central en la tutela judicial que ha controlado la vida y carrera de su hija durante 12 años.

Según el abogado de Britney, la cantante se rehusará a cantar de ahora en adelante: «Mi cliente me ha informado que tiene miedo de su padre. Así que no volverá a cantar mientras él esté a cargo de su carrera».

