Fernando Tatis Jr. llegó a un acuerdo con los Padres de San Diego por 14 años

febrero 18, 2021 - 9:33 am

El dominicano Fernando Tatis Jr., rostro de la franquicia de San Diego acordó una extensión de contrato de 14 años con un valor de US$340 millones, le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com.

Los Padres no han confirmado el histórico pacto, que sería la tercera extensión más grande de la historia en cuanto al dinero total se refiere y la más larga en términos de años adicionales en el contrato del jugador.

La extensión de Tatis Jr. comienza este año e incluye una cláusula que le permite vetar cualquier cambio, le dijo una fuente a Feinsand. El convenio también incluye un bono por firmar de US$10 millones, y no hay pagos diferidos.

Tatis Jr., de 22 años, no hubiese sido elegible al arbitraje sino hasta el año que viene, y no habría alcanzado la agencia libre sino hasta finalizada la temporada 2024. Ahora, los Padres se han asegurado de que no se marchará.

