Expulsan a cuatro fanáticos por discutir con LeBron James en pleno partido

Cuatro aficionados de los Atlanta Hawks acaban expulsados por los agentes de seguridad del pabellón por encararse con la estrella de los Lakers, LeBron James.

Atlanta ha sido uno de los pocos equipos que ha permitido entrar público en su cancha, Philips Arena.

“Con los aficionados en las gradas es mejor”, concedió LeBron con una sonrisa en la videoconferencia de prensa. “Echaba de menos esas interacciones, las necesitamos”. Según el jugador, el intercambio no fue para tanto, una pelea “entre dos adultos”.

En el último cuarto, un hombre se encaró verbalmente con James, que le contestó desde la cancha. Entonces se metió en la pelea una mujer, la esposa del aficionado que empezó todo. Ahí se complicaron las cosas, ya que la mujer se bajó la mascarilla e hizo caso omiso de los equipos de seguridad del pabellón.

El partido se reanudó sin los aficionados alterados: “quizás bebieron un par de copas”, concedió un LeBron juguetón con el intercambio. Tras el partido se lanzó a las redes: “La Karen de la banda estaba muy enfadada”, bromeó.

“Me acaban de echar del partido por hablar mierda con LeBron James, que estaba hablando mierda con mi jodido marido”, relata la seguidora en un vídeo grabado con teléfono móvil. “LeBron James se quedó mirando a mi marido durante el partido y le dije que no hablase con él. Que si hablaba con mi marido una vez más le jodería. Entonces se dirigió a mí y me dijo, ‘cállate, perra’. Yo le respondía, ‘cállate tú, perra’».

