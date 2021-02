Estrellas del deporte mundial se pronunciaron tras el accidente automovilístico de Tiger Woods

febrero 24, 2021 - 9:43 am

Diversas estrellas del deporte mundial han reaccionado al accidente automovilístico que sufrió el golfista estadunidense Tiger Woods.

Días antes de que se realice el WGC -WorkDay Championship, algunos compañeros de la gira expresaron palabras de aliento para el 82 veces campeón en el PGA Tour.

Estoy enfermo de la panza, ver que uno de tus mejores amigos está en un accidente como ese duele mucho. Espero que esté bien, estoy preocupado por sus hijos porque sin duda están sufriendo mucho”, mencionó Thomas en una emotiva conferencia de prensa.

“Estoy triste”, dijo el español Jon Rahm, “Jugué nueve hoyos con Tony hoy y lo vimos en su celular, no lo podíamos creer, como si su cuerpo no hubiera sufrido lo suficiente. Espero que todo salga bien y espero que se pueda recuperar y lo veamos pronto de vuelta al campo”.

Tiger significa demasiado para el medio del golf. Para mi carrera significa demasiado, el masters de 1997 cambió el curso de mi vida y mi carrera y probablemente soy uno de cientos de golfistas que dirían lo mismo”, Tony Finau.

El incidente vial del considerado ‘mejor golfista de todos los tiempos’ por muchos, también causó eco más allá del medio del golf.

Pensando en Tiger Woods esta tarde. Mis oraciones, esto es solo el inicio de otro gran regreso”, tuiteó Julian Edelman, receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

“Mejórate pronto Tiger Woods, estoy rezando por ti y tu familia. Dios siempre está en control, mantente fuerte”, escribió en sus redes sociales Stephen Curry, estrella de la NBA.

El expelotero Álex Rodríguez lamentó el accidente automovilistico que padeció Tiger Woods en Los Ángeles. «Rezando por mi hermano @TigerWoods mientras todos esperamos ansiosamente más noticias», expresó.

