Estrella de la WNBA, Layshia Clarendon, se quitó los senos

febrero 1, 2021 - 11:43 am

Layshia Clarendon, base de las New York Liberty y una de las figuras de la WNBA, ha dado un paso más a la hora de luchar por los derechos y la visibilidad de las personas transgénero.

Aunque en esta ocasión ha cambiado la cancha en la que habitualmente brilla -fue all star en 2017- por el quirófano y las redes sociales.

Clarendon, que se identifica como no binario a la hora de hablar de género, ha publicado unas fotografías en su perfil de Twitter de la operación en la que se ha quitado los pechos con el objetivo de servir de inspiración a jóvenes deportistas trans.

«Es difícil decir lo que siento al ver por primera vez mi pecho libre de senos, ver mi pecho de la forma en la que siempre he querido verlo y con un sentimiento de euforia de género muy diferente al de disforia que podíamos sentir», aseguraba Clarendon en su comunicado.La base de las Liberty (7,3 puntos y tres asistencias de promedio en sus ocho temporadas en la WNBA) siempre ha declarado abiertamente su identidad sexual, pero ha decidido hacer pública su operación «para acabar con esa gran cantidad de odio, mitos e ignorancia. Quería que la gente transgénero lo supiera y que viera que siempre hemos existido y que nadie puede borrarnos».

Tanto su equipo, las New York Liberty, como la propia liga han mostrado su apoyo público a Clarendon. De hecho, la jugadora se puso en contacto con la WNBA antes de la operación para asegurarse de que no tendría problemas para seguir jugando en una liga para mujeres. Algo que la WNBA en seguida confirmó.

«Para mi es la libertad. He aprendido que mi género no se ajusta a los moldes en los que se trata de encajar. Sé que mi género seguirá evolucionando porque nosotros crecemos y seguimos cambiando. Todos tenemos masculinidad y feminidad dentro de nosotros y las mías se han mostrado a partes iguales», aseguraba Layshia Clarendon en el comunicado en el que explicaba su operación.

I’m usually not scared to share news publicly but the amount of hate, myths & ignorance actually had me debating sharing this joy. I had Top Surgery! I’m feeling free & euphoric in my body & want Trans people to know and see that we’ve always existed & no one can erase us! 🏳️‍⚧️✊🏽❤️ pic.twitter.com/6ERDPoQGwb

— Layshia Clarendon (@Layshiac) January 29, 2021