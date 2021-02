Estos son los nombres de los integrantes del comité que elegirán al nuevo CNE

febrero 9, 2021 - 5:10 pm

Este martes, en sesión ordinaria la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) juramentó a los 10 representantes de la sociedad que junto a 11 diputados del Parlamento integran el Comité de Postulaciones Electorales, que se encargará de nombrar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La lista seleccionada está integrada por: Carlos Boully, Edgar Martínez, Fernando Rivero Osuna, Carlos Olivero Alcalá, Mercedes Gutiérrez, Jesús González, Mauricio Pérez Reina, José Esteves, José Rafael Fuentes y Soila Milagro Yánez, mientras que por los diputados a la AN la integran: Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, Dessiré Santos Amaral, José Gregorio Correa, Nosliw Rodríguez, Gladys Requena, Didalco Bolívar, Luis José Marcano, Miguel Salazar, José Villarroel, Luis Augusto Romero y Cilia Flores.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, recordó que desde el año 2006 la AN no escogía las autoridades del Consejo Nacional Electoral, por lo que esta juramentación representa un acto histórico para el país.

Recordó que las autoridades que escoja este Comité estarán en el cargo durante siete años en el Poder Electoral.

A continuación presentamos los perfiles de los integrantes de la sociedad civil juramentados este 09 de febrero.

Perfiles de integrantes de la sociedad:

Carlos Boully Gómez: Posee tres doctorados en Educación, Ciencias Jurídicas y Derecho Administrativo. Es educador, vicerrector y rector de universidades del país, consultor jurídico de la Conferencia Episcopal Venezolana y actualmente es asesor jurídico del TSJ, de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía General de la República.

Posee tres doctorados en Educación, Ciencias Jurídicas y Derecho Administrativo. Es educador, vicerrector y rector de universidades del país, consultor jurídico de la Conferencia Episcopal Venezolana y actualmente es asesor jurídico del TSJ, de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía General de la República. Edgar Alexander Martínez Mesa: Licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias, magíster en Ciencia Contable, doctor en Creación Intelectual y Ciencias de la Educación, educador y vicerrector de universidades.

Licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias, magíster en Ciencia Contable, doctor en Creación Intelectual y Ciencias de la Educación, educador y vicerrector de universidades. Fernando Ernesto Rivero Osuna: Licenciado en filosofía, abogado, especialista en Gobierno y Políticas Públicas, magister en filosofía de la Guerra, director del diario Ciudad Guárico, secretario de Educación Universitaria de Guárico, profesor universitario y secretario de Desarrollo Económico de Guárico.

Licenciado en filosofía, abogado, especialista en Gobierno y Políticas Públicas, magister en filosofía de la Guerra, director del diario Ciudad Guárico, secretario de Educación Universitaria de Guárico, profesor universitario y secretario de Desarrollo Económico de Guárico. Carlos Eduardo Olivero Alcalá: Ingeniero Geólogo, magister en Negociaciones Económica Internacional, técnico mecánico, trabajador de una UCV, director ejecutivo en el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria del Estado, asesor de empresas privadas mineras.

Ingeniero Geólogo, magister en Negociaciones Económica Internacional, técnico mecánico, trabajador de una UCV, director ejecutivo en el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria del Estado, asesor de empresas privadas mineras. Mercedes Coromoto Gutiérrez Muñoz: Licenciado en Administración e Informática, trabajadora de Corpoelec, Coordinadora del movimiento Alí Rodríguez Araque.

Licenciado en Administración e Informática, trabajadora de Corpoelec, Coordinadora del movimiento Alí Rodríguez Araque. Jesús Rafael González Pírela: Licenciado en Estudios Políticos y Administrativos, especialistas en Gobernabilidad y Gerencia Política, profesor universitario, gerente general de empresas privadas y asesor de la Alcaldía del municipio Chacao, contralor del área de negocio para Cantv y Movilnet, gerente político y secretario de la comisión de automatización del Consejo Nacional Electoral.

Licenciado en Estudios Políticos y Administrativos, especialistas en Gobernabilidad y Gerencia Política, profesor universitario, gerente general de empresas privadas y asesor de la Alcaldía del municipio Chacao, contralor del área de negocio para Cantv y Movilnet, gerente político y secretario de la comisión de automatización del Consejo Nacional Electoral. Mauricio Alexander Pérez: estudio ingeniería en el área de sistema, desarrollador de redes para las empresas privadas, imparte conferencias en el área de informática, productor y conductor del programa Escuela de Negocios.

estudio ingeniería en el área de sistema, desarrollador de redes para las empresas privadas, imparte conferencias en el área de informática, productor y conductor del programa Escuela de Negocios. José Diego Estebe: Candidato a la Alcaldía de Acevedo en el estado Miranda, conductor y productor del programa Poder del Pueblo.

Candidato a la Alcaldía de Acevedo en el estado Miranda, conductor y productor del programa Poder del Pueblo. José Rafael Fuentes Martínez: estudiante de derecho de la UCV, asistente jurídico de la Gran Misión Vivienda Venezuela y de varios consultores privados, secretario nacional del movimiento de personas con discapacidad,

estudiante de derecho de la UCV, asistente jurídico de la Gran Misión Vivienda Venezuela y de varios consultores privados, secretario nacional del movimiento de personas con discapacidad, Zoila Milagro Yánez: Tiene diplomado de comunicación wuarao, diplomado en Derecho Fundamental de los Pueblos indígenas, diplomado de fonación de mujeres indígenas e igualdad de género, diplomado en formación política de los pueblos indígenas, conferencista internacional, coordinadora nacional de las mujeres indígenas

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día /VTV