Esto te trae el horóscopo del domingo 14 de febrero

febrero 14, 2021 - 8:10 am

Para este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, los astros se alinean para traerte la mejor guía espiritual para que lo apliques en los ámbitos de tu vida.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: No te sientas decepcionado del todo y espera, esa persona se dará cuenta de su error y te buscará para pedir perdón, aunque te cueste disculparlo con sus atenciones y muestras de cariño se robará nuevamente tu corazón. Número del éxito, 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Anda con cuidado, podrías dejarte llevar por la emoción del momento e involucrarte en una relación que puede ser perjudicial para ti, pon tus límites porque esta persona utilizará todo su encanto para intentar acercarse, piénsalo bien, el verdadero amor está por llegar. Número del éxito, 13.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Sientes que ya has encontrado la estabilidad emocional que anhelabas, pero no te dejes arrastrar por la monotonía, e inyecta a tu relación de nuevas experiencias que revitalicen el amor, verás que ambos recuperan la emoción que se estaba perdiendo.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Llega la tranquilidad a tu vida y aumenta la confianza en ti misma, esto traerá nuevas opciones románticas y hoy lo comprobarás, esa persona especial empezará a acercarse más a ti, no dejes pasar la oportunidad de conquistarla. Número del éxito, 16.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Esa persona que has conocido llama mucho tu atención, pero no seas impulsivo, podrías tener actitudes dominantes que la alejarían, recuerda que mostrando más detallista y complaciente te ganaras con mayor facilidad su corazón. Número del éxito, 8.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Haz pasado por muchas situaciones difíciles y por fin sientes que has encontrado lo que buscabas en tu vida, hoy recibirás una sorpresa de parte de tu pareja que te encantará, retribuye el gesto con amor y disfruta del momento. Número del éxito, 7.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: El retorno de un viejo amor te llenará de emoción pero a la vez volverán a tu mente recuerdos que te harán dudar si brindarle una nueva oportunidad o no, hazle caso a tu intuición y mantén tu distancia, conservarás la tranquilidad que tanto te costó alcanzar. Número del éxito, 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: No te dejes llevar por la nostalgia y supera esa decepción que viviste sentimentalmente, si eres constante en el cambio podrás estar receptivo a otras experiencias y en poco tiempo un nuevo amor llegará a tu vida para renovarla. Número del éxito, 20.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu pareja empieza a sentirse segura de tu amor, la confianza en tus sentimientos la llevará a expresarse sinceramente y darte una sorpresa que te encantará, una propuesta romántica podría cambiar tu vida completamente, acéptala. Número del éxito, 17.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Luego de tanta inseguridad te animas a tomar la iniciativa ante esa nueva posibilidad romántica, recuerda que esta en tus manos llegar al corazón de esa persona, solo tienes que actuar con transparencia y sinceridad. Número del éxito, 9.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: El aislarte del entorno ha traído algunos recuerdos del pasado que te ponen nostálgica, hoy superarás esta situación aceptando la invitación de esa persona que intenta ganarse tu amor, verás muchos detalles que cambiarán tu ánimo y empezarás a verlo con otros ojos. Número del éxito, 2.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Cada día que pasa la atracción por esa persona va en aumento pero te cuesta expresar tus sentimientos por temor al rechazo, cambia y no dejes pasar esta nueva oportunidad que te brinda el universo, serás correspondida. Número del éxito, 1.

Bolivia.com