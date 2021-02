En Mexico es el momento perfecto para solicitar crédito coppel

febrero 24, 2021 - 8:58 pm

Lograr tener todo lo que se sueña puede llegar a ser un poco complicado si no se cuenta con las herramientas necesarias. Sobre todo cuando cuando no se tiene el suficiente efectivo para hacerlo. Al solicitar crédito Coppel se puede acceder a un montón de ofertas y promociones, pero sobre todo a muchos beneficios que son imposibles de rechazar.

‘¿Hay que llenar muchos papeles? ¿Qué requisitos se necesitan? ¿Cómo se si me lo dan?’. Estas son tan solo algunas de las dudas que suelen surgir a la hora de querer solicitar credito en México. La realidad es que es tan fácil como el 1, 2, 3.

¿Qué se necesita para solicitar crédito?

Para poder solicitar el credito Coppel solamente se necesita ser mayor de 16 años, contar con una identificación oficial ( puede ser INE, IFE o pasaporte) y un comprobante de domicilio menor a 3 meses. Solamente hay que llenar un formulario con algunos datos personales, como nombre completo y fecha de nacimiento, y datos de contacto (mail y teléfono personal) para que en unos días un representante se pueda comunicar con el interesado para poder finalizar el proceso y recibir el crédito. Todo esto sin requisitos ni anualidad.

Si ya pasó el tiempo estipulado y no se tienen novedades de si fue otorgado o no, esto se puede checar por WhatsApp, llamando por teléfono o en cualquier tienda Coppel con solo la fecha de nacimiento y nombre completo. En el caso de que no sea autorizado el crédito solo es cuestión de esperar dos meses para poder volver a llenar la solicitud. Es importante contar con un buen historial de crédito, tener un empleo formal y vivir en un domicilio fijo.

Beneficios de comprar con crédito Coppel

Con la tarjeta de Coppel se puede elegir pagar en 30 días al precio de contado y plazos desde 8 hasta 36 meses en Tiendas Coppel, Coppel.com, App Coppel y ventas por teléfono. Además, los clientes puntuales pueden comprar en más de 100 negocios diferentes de construcción, aerolíneas, farmacias, laboratorios y muchos más con Coppel Pay.

Pero eso no es todo, los clientes puntuales pueden elegir plazos de hasta 36 meses o 72 quincenas, pueden comprar sin pago inicial y acceder a préstamos de 400 y hasta 40,000 pesos después de seis meses de comenzar a usar el crédito Coppel. Además, comprar productos regularmente y ser puntual al pagar ayuda a aumentar el monto de la línea de crédito.

Cabe aclarar que para poder empezar a comprar sin pago inicial, además de ser cliente puntual al pagar, es necesario que hayan pasado 6 meses desde la primera compra, que se use con regularidad el crédito.

Tenerlo de respaldo por las dudas

Todos aquellos que dudan sobre si solicitar el crédito Coppel o no hay que destacar que se trata de un trámite muy sencillo que lleva pocos pasos. Se puede tener guardado como respaldo sin la necesidad de usarlo, ya que no expira aunque no se use por mucho tiempo, con la tranquilidad de no tener que pagar ni cobros extras ni anualidad.

Tenerlo para poder comprar lo que tanto se desea, ya sea para la casa, la familia o para consentirse a uno mismo. Siempre hay grandes ofertas en blusas, camisetas, pantalones de mezclilla, zapatos y ropa para niñas, niños y bebés para poder vestir de pies a cabeza a toda la familia. Además de promociones irresistibles en teléfonos celulares, electrónica, muebles, electrodomésticos, línea blanca, decoración y consolas y videojuegos, solo por nombrar algunos departamentos con los que la tienda cuenta.

