En HD: lo más reciente de la morenita de Aragua que triunfa en el cine para adultos ¡regia! (+fotos)

febrero 23, 2021 - 5:35 pm

Venus Afrodita es su nombre artístico en la industria del cine para adultos, en el mundo. Se trata de una joven venezolana, oriunda de las costas de Aragua, quien decidió cruzar las fronteras y probar suerte logrando el éxito en las escenas XXX.

Ella nació en 1992, es una bella mulata que se destacó en eventos nacionales por ser excelente bailarina y stripper hasta que salió del país en busca de algo mejor.

Según el portal duniamontenegro, en una entrevista, Venus Afrodita reveló que fue novia del actor porno, Nacho Vidal.

«Si fuimos novios, nos conocimos por las redes sociales y soy fanática del porno. Mi misión era conocerlo pero dio para mas y fue una experiencia única, la cual estoy agradecida».

¿Es Nacho quien te anima a hacer porno?

No, mientras estuvimos juntos me prohibió hacer porno, tras la separación quise hacerlo y él me ayudó.

Fueron algunas de las preguntas qu respondió Venus en la referida entrevista.

Ha sido ganadora de varios premios, entre ellos los X Biz Europa Awards.