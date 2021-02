El viral video de la mujer dando clase de aerobics durante pleno golpe de Estado en Birmania

febrero 1, 2021 - 4:53 pm

Una mujer en Birmania realizó su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en la ciudad de Naipyidó.

Khing Hnin Wai, profesora de educación física del Ministerio de Educación de Myanmar, realizaba una rutina de ejercicios en una locación al aire libre en la capital de Myanmar, mientras de fondo se ve cómo llegan los militares hasta el congreso.

En el video se puede apreciar que es una especie de clase online, donde se muestra una rutina a seguidores de distintas plataformas para que la puedan realizar desde sus hogares.

Pero mientras la profesora se ve muy concentrada mirando a la cámara y realizando los ejercicios al ritmo de la música, de fondo se ven pasar distintos autos y convoy con militares.

Las imágenes se compartieron en redes sociales y rápidamente se volvieron virales. El usuario de Twitter @VonKoutli, quien se identifica como Ángel Marrades, un politólogo graduado de la Universidad de Salamanca, colgó el video, que tomó de una cuenta de Facebook en birmano.

Puedes leer: Se avecina «GUERRA DE PASTELITOS» en Maracaibo: malo no es…

Marrades incluso compartió el video a otro usuario experto en edición de videos y éste llegó a la conclusión de que es real, aunque no se pudo corroborar con fuentes adicionales.

El ejército de Birmania dio este lunes el golpe de Estado, detuvo a la jefa de hecho del gobierno civil, Aung San Suu Kyi, que pidió «no aceptarlo», y proclamó el estado de emergencia por un año.

Hey @hoaxeye, some people have doubts about the validity of this video, there is the source, could you said to me if is legit. https://t.co/zTlvOw9dnB https://t.co/N8fBnuV1bm

— Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021