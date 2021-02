El venezolano Ronald Hernández será compañero de Josef Martínez en la MLS

febrero 18, 2021 - 1:46 pm

El venezolano Ronald Hernández fichó con el Atlanta United de la Major League Soccer (MLS), donde milita su compatriota Josef Martínez.

El lateral derecho, de 23 años, firmó un contrato de cuatro años con el equipo de Georgia, que es dirigido por el argentino Gabriel Heinze.

Hernández, quien viene de estar con el Aberdeen de la Primera División de Escocia, llega al balompié norteamericano en calidad de cedido hasta final de temporada.

«Ronald es un defensor joven y talentoso y nos complace agregarlo a nuestra lista», dijo el vicepresidente y director técnico de Atlanta United, Carlos Bocanegra.

«Como muchos jugadores internacionales, tuvo que soportar circunstancias difíciles durante el último año y estamos ansiosos por darle la oportunidad de competir en un nuevo entorno», anexó.

Ronald Hernández, quien debutó como profesional con Zamora FC en la FutVe (2015-2017), tendrá su tercera experiencia internacional en la MLS con Atlanta United.

En 2017 vio acción en Noruega con el Stabæk durante 61 partidos en tres años. El oriundo de El Corozo, Barinas, que ya vistió la camiseta nacional, disputó seis partidos en Escocia.

