El venezolano Elvis Andrus fue cambiado a los Atléticos

febrero 9, 2021 - 11:02 am

Los Atléticos de Oakland han adquirido al campocorto venezolano Elvis Andrus desde los Rangers de Texas a cambio del jardinero/bateador designado Khris Davis, una fuente le informó el sábado a Jesse Sánchez, de MLB.com.

Texas también recibirá al receptor Jonah Heim, considerado el prospecto número 9 de Oakland, y al derecho Dane Acker. Mientras que Oakland recibirá al receptor Aramis García y dinero en efectivo, según el corresponsal de MLB Network Ken Rosenthal.

Elvis Andrus, de 32 años, ha pasado toda su carrera de 12 temporadas en Texas. Ha sido convocado a dos Juegos de Estrellas y ayudó al equipo a llegar a la Serie Mundial en el 2010 y 2011. Davis, quien está en el último año de una extensión de dos temporadas, conectó 158 jonrones en cinco campañas con Oakland.

El conjunto texano había notificado con anterioridad que el infielder maracayero no defendería a tiempo completo el shorstop durante 2021. Isiah Kiner-Falefa, quien ganó el Guante de Oro como tercera base en 2020, será el encargado de cumplir ese rol.

That smile is going to look ✨good✨ in green and gold! Welcome to the Town, Elvis #RootedInOakland pic.twitter.com/YtCynEmapM

— Oakland A's (@Athletics) February 6, 2021