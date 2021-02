El Rover Perseverance llegará al planeta rojo: Horarios y como seguirlo en la web

febrero 18, 2021 - 9:55 am

La llegada a Marte del Rover ‘Perseverance’, lanzado en julio del 2020, está prevista para este jueves día 18 de febrero. La NASA empezará a retransmitir a las 20.00 horas el programa «Juntos perseveramos» justo antes del descenso, previsto para las 21:30 horas.

Todo la operación podrá seguirse a través de la página web de la NASA y de sus canales en castellano de Facebook, Twitter y YouTube. Igualmente por el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y algunos científicos. El famoso astrofísico Joan Anton Català es uno de ellos, que lo emitirá a través de su canal de YouTube y, explicará los «siete minutos de terror», que son los momentos más complicados de la maniobra, donde incluso se ha de pasar de 20.000 km/h a 0.

De la nave saldrá el robot ‘Perseverance’, uno similar al Curiosity que la NASA lanzó en 2011. Consta de seis ruedas, 23 cámaras y material científico para recoger muestras del Cráter Jezero, una zona rica en sedimentos, ideal para buscar bioseñales.

La misión Mars 2020 Perseverance pretende rastrear la existencia de vida microbiana, además de obtener datos e imágenes del planeta rojo. Además, se estudiará el clima, el polvo y las condiciones ambientales de Marte, y si hay agua subterránea o si se puede producir oxígeno en la atmósfera para futuras expediciones.

