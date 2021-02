El presidente del Real Madrid Florentino Pérez da positivo por COVID-19

febrero 2, 2021 - 8:33 am

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez dio positivo en COVID-19, anunció el club blanco este martes.

El dirigente y empresario de 73 años no presenta síntomas, según indicó el Real Madrid en un comunicado. «El Real Madrid C. F. comunica que nuestro presidente Florentino Pérez ha dado resultado positivo en las pruebas de COVID-19 a las que se somete periódicamente, aunque no presenta ningún síntoma» señala el comunicado.

El sábado pasado acudió al palco del Di Stéfano para asistir al duelo Real Madrid-Levante después de que el viernes diera negativo en la PCR previa al duelo, como el resto de directivos. Ahora afronta una cuarentena, vigilado muy de cerca por los profesionales médicos, con la esperanza de que no aparezcan síntomas o estos sean muy leves.

Al Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se contagia de COVID-19 luego de Zidane

Florentino Pérez ha resultado contagiado justo cuando Zinedine Zidane ya pasó su positivo y ha podido regresar a los entrenamientos este martes. El entrenador francés conoció el resultado el 22 de enero y 12 días después ha podido estar de vuelta en Valdebebas. Raúl también vivió una situación parecida y tras su positivo (19 de enero) ya ha podido regresar a los entrenamientos con el Castilla.

Siguiendo en la Casa Blanca el último en contagiarse fue Nacho Fernández, que dio positivo el 25 de enero cinco días después de aislarse por un contacto estrecho. El central continúa sin entrenarse con sus compañeros y por tanto se mantiene de baja, con lo cual será difícil que esté para jugar el sábado en Huesca.

