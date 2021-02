Papa Francisco elogió al gobierno de Duque por la regularización de venezolanos

febrero 14, 2021 - 3:05 pm

El papa Francisco agradeció este domingo 14 de febrero, al gobierno del presidente Iván Duque por implementar en Colombia el Estatuto de Protección Social para Migrantes provenientes de Venezuela.

“Hoy en particular me asocio a los obispos de Colombia en expresar reconocimiento por la decisión de las autoridades colombianas de implementar estatuto para los migrantes presentes en el país, favoreciendo la protección y la integración”, dijo el papa.

Y añadió que esta iniciativa no la han tomado países ricos y desarrollados. En su lugar, uno con tantos problemas como Colombia fue el que mostró solidaridad con esta decisión.

Esto no lo hace un país riquísimo, superdesarrollado, no. Lo hace un país con tantos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz y con casi 70 años de guerrilla. Pero con todos estos problemas han tenido el coraje de mirar a aquellos migrantes y hacer esta iniciativa. Gracias a Colombia”, dijo el líder del catolicismo.

Francisco siempre ha sido una persona que resalta y destaca la labor que hacen los gobiernos del mundo para ayudar a los migrantes que se han visto obligados a abandonar sus respectivos países, ya sea por conflictos bélicos o situaciones económicas.

Otros reconocimientos a la medida

Al igual que el papa Francisco, otros líderes mundiales han resaltado la labor hecha por Colombia con el Estatuto de Protección Social para Migrantes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en su cuenta de Twitter: “Elogiamos el anuncio de Iván Duque sobre el estatuto de protección temporal para los más de 1,7 millones de migrantes venezolanos en Colombia”.

“Estados Unidos apoya a Colombia en el soporte a refugiados y migrantes, mientras también trabajamos para reconstruir y expandir nuestros programas humanitarios en todo el mundo”, agregó el funcionario.

De igual manera, el líder opositor del Gobierno de Venezuela, Juan Guaidó, expresó al presidente Iván Duque su agradecimiento por la nueva política y las oportunidades que esta brindará a sus connacionales

“En nombre de los venezolanos quiero agradecerle, presidente Iván Duque, por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la dictadura y ayudar a nuestra gente al otorgarle el estatus de protección temporal a nuestros migrantes en Colombia. ¡Cuente siempre con Venezuela!”, dijo Guaidó a través de su cuenta de Twitter, en donde resaltó y compartió otros mensajes de agradecimiento de más líderes políticos y sociales del continente.

Para el político, considerado el presidente interino de Venezuela, la “emergencia humanitaria” compleja causada por la dictadura de Nicolás Maduro expulsó a su “gente y la puso en situación de vulnerabilidad”, y la medida emprendida por Colombia representa un alivio para sus connacionales.

¿Cómo funciona el estatuto para legalizar la situación en el país?

Con este estatuto, cerca de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos que están actualmente en Colombia recibirán la legalización de su estatus migratorio.

La implementación de este estatuto estaría a cargo de Migración Colombia y se realizaría en dos etapas:

La primera de ellas, que sería en forma virtual, consistiría en la inscripción de los extranjeros en el Registro único de Migrantes Venezolanos, un mecanismo que le permitirá al Gobierno caracterizar e identificar a la población venezolana radicada en Colombia, con el fin de poder generar políticas públicas basadas en la realidad migratoria del país.

La segunda fase, que sería presencial, tiene que ver con la expedición de un Permiso de Protección Personal, el cual sería un documento de regularización e identificación para los ciudadanos venezolanos que forman parte de este Estatuto.

Con esta iniciativa se busca desincentivar la migración irregular y establecer soluciones que trasciendan en el tiempo, basadas en el comportamiento del fenómeno migratorio y la protección de los derechos humanos de la población migrante que se encuentra actualmente en condición de vulnerabilidad.

