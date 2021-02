El Atlético de Deyna enfrentará al Chelsea en los octavos de la Champions Femenina

febrero 16, 2021 - 9:45 am

El Atlético de Madrid de Deyna Castellanos enfrentará al Chelsea en los octavos de final de la Champions League Femenina, dio a conocer la UEFA tras un sorteo realizado este martes 16 de febrero.

En el evento, llevado a cabo en la sede de la UEFA en Suiza, también se dio a conocer que el Barcelona se medirá al Fortuna Hjorring danés.

El conjunto colchonero venció 2-4 en la ida y 5-0 en la vuelta al Servette francés, con la venezolana en rol protagónico dando dos asistencias y anotando un gol en la llave.

Además, el Lyon francés, campeón de las últimas cinco ediciones de la competición y gran favorito para revalidar el título, se medirá con el Brøndby danés.

Los partidos de ida se disputarán los días 3 y 4 de marzo, mientras que los cotejos de vuelta fueron pautados para el 10 y 11 de marzo.

🏆 The #UWCL round of 1️⃣6️⃣ matches are set 🏆

Which tie stands out to you?#UWCL pic.twitter.com/H2UquGZ8Or

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) February 16, 2021