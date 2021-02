El amor y los negocios juntos ¿Son compatibles?

febrero 12, 2021 - 12:14 pm

En el amor a veces se implican el dinero y los negocios. Para mantener la llama viva hay que diferenciar una cosa de otra.

Laura y Marcos, quienes tienen un negocio local y además son pareja, comentan que la clave es establecer los límites entre cada uno de los aspectos.

“Después de una cierta hora, dejamos de implicar el negocio y las cuentas en nuestro día a día, también evitamos en el tiempo en familia hablar sobre el trabajo, para de este modo cultivar los valores familiares», dice Laura.

Agrega que otra recomendación muy útil es siempre establecer responsabilidades definidas, para que al momento de la toma de decisiones, no haya complicaciones por quién deberá decidirlo, es importante escucharse el uno al otro pero se debe saber quién tendrá la última palabra.

“Con respecto a las finanzas y la parte administrativa yo soy el encargado, a su vez soy el enlace con los inversionistas. En cambio el fuerte de Laura es el trabajo con los clientes y todo lo referente al público, después de que entendimos las fortalezas de cada uno, todo se hizo más fácil», explica Marcos

La realidad es que compartir sueños y aspiraciones con tu pareja solo hará que está se fortalezca más, por lo que muchas personas aseguran que mezclar el negocio y el amor son buena combinación, sin embargo, si no establecen dichas pautas surgirán efectos que generen daños en los dos ámbitos.

La desmotivación, falta de acción en tomas de decisiones y el deterioro de la relación, son las principales consecuencias; cada uno afecta de manera diferente en los ambientes, pero el más perjudicial podría ser el último, ya que al caer en la rutina de trabajo y no buscar tiempo para la familia terminaría no solo el negocio sino la relación.

Para concluir, vale esta reflexión de Sergio Sinay un autor argentino:

«se supone que tu pareja sentimental es alguien que comparte valores contigo, que te conoce al grado de anticiparte, que te respeta, que confía en ti, que desea tu éxito y que está contigo en las buenas y en las malas. Si todos tus colaboradores cupieran en esta descripción, tu empresa sería la más eficiente y eficaz del planeta».

¿Cómo saber cuándo dar este gran paso?

El paso del noviazgo al matrimonio es muchas de las veces una de las cosas más importantes de la relación, marca un antes y un después. Si desde el noviazgo los planes debian ser juntos, luego del matrimonio la cosa se pone más seria aún, ya que estamos hablando de pensar en el futuro al lado de la persona que amas.

“Yo simplemente supe que si comenzaba una relación con Daniela, sería para toda la vida, por eso siempre tuve miedo estar con ella, no me sentía en la capacidad de afrontar mi realidad, aún estaba en mi etapa universitaria, no quería pensar en un para siempre.”

Javier desde que comenzó su noviazgo con Daniela lo tuvo claro, simplemente no había mucho que pensar al respecto, esto lo cuenta luego de más de diez años de casados y dieciocho de novios.

Los miedos y nervios siempre serán parte del escenario, claro está que esa sensación de incertidumbre es parte del ser humano, llenarse de valentía es el principal requisito para dar este gran paso y obvio es, estar completamente enamorado y seguro de si mismo.

“Ya habíamos hablado en varias ocasiones sobre casarnos, de todos modos me tomó por sorpresa el momento, creo que hablar del futuro y comunicarse cada uno de los planes que se tienen es de vital importancia en una relación, si no hay respeto ni comunicación, eso no funcionará.” Daniela explicó con un brillo especial en sus ojos, signo de que aún ama con locura a su compañero de vida.

Cada pareja tiene su propio ritmo de vida y de cómo llevar las cosas, lo importante es que en su día a día se muestren el aprecio que se tiene el uno al otro, ya que sin eso, la llama puede irse apagando poco a poco cuando se cae en la monotonía.

Como dice el autor del “Decálogo del amor” “Dile a tu pareja al menos una vez al día, lo sensacional que es y lo que la amas.” (H. Jackson Brown)

De este modo, podrán vivir felices para siempre.

