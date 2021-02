El abogado de Trump en el 'impeachment' denuncia que recibió 100 amenazas de muerte

febrero 14, 2021 - 2:52 pm

Michael van der Veen, defensor legal del expresidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el sábado 12 de febrero, haber sido objeto de ataques vinculados con su actividad relacionada con el ‘impeachment’.

En una entrevista con Fox News, el abogado confirmó reportes de que su casa en Filadelfia fue «atacada». «Para responder a su pregunta, toda mi familia, mi negocio, mi estudio jurídico están bajo asedio en este momento», dijo Van der Veen.

En un comentario citado por The Hill, el letrado prestó más detalles de los daños sufridos.

«He recibido casi 100 amenazas de muerte. […] Mi casa fue atacada anoche: ventanas rotas, pintura en aerosol, palabras realmente malas pintadas con aerosol por todas partes», describió, agregando que no es «un tipo controvertido» y políticamente activo.

«Soy abogado litigante y represento los intereses de las personas en los tribunales. Eso es lo que hago. Me encanta hacerlo. Y estoy decepcionado de que ese sea el resultado de que yo haga mi trabajo», resaltó el jurista.

Previamente, AP reportó que la vivienda de Van der Veen fue asaltada la noche del viernes. Afirmó que los atacantes vandalizaron el edificio con grafitis. En el camino de entrada apareció la palabra «traidor» con una flecha apuntando a la casa del abogado.

The Chester County home of Michael van der Veen, one of Donald Trump’s defense attorneys, has been vandalized with the word “traitor” spray-painted at the edge of his driveway. https://t.co/xJczZZzN7C

— CBS Philly (@CBSPhilly) February 13, 2021