EE.UU. regresa al Consejo de DD.HH. de la ONU: «Seguiremos denunciando abusos en países como Venezuela»

febrero 24, 2021 - 10:18 am

El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró en su primera intervención que serán severos con las naciones donde se violen los Derechos Humanos y que buscan presidir el organismo en el próximo trienio.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, reivindicó que su país esté de regreso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano que Washington repudió durante la Administración de Donald Trump, pero advirtió que usará ese foro para condenar las violaciones de estados como China o Rusia.

Además, señaló Blinken, EE.UU. «seguirá denunciando abusos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán», también anunció que su país buscará liderar el órgano durante el trienio 2022-24.

«Tengo el placer de anunciarles que Estados Unidos buscará una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el mandato 2022-2024. Pedimos humildemente el apoyo de todos los miembros de la ONU en nuestro deseo de tener una banca en esta institución», dijo Blinken durante su intervención por videoconferencia ante el Consejo.

Blinken recalcó asimismo que la vuelta de EE.UU. al Consejo no significa reconocer que este sea perfecto, y subrayó al respecto que el órgano de la ONU debe reconsiderar «su desproporcionado enfoque contra Israel» o el hecho de que entre sus miembros haya frecuentemente regímenes autoritarios. «Los que tienen peores registros de derechos humanos no deberían ser miembros de este Consejo», defendió ante un órgano que actualmente tiene en su composición a países como Cuba, Venezuela, Rusia o China.

El secretario estadounidense aseguró que Estados Unidos usará su voz en el Consejo para denunciar «las atrocidades cometidas en Xinjiang» (región del noroeste chino donde es reprimida la minoría musulmana uigur) o «cuando las libertades fundamentales son atacadas en Hong Kong».

Por otra parte, le exigió al gobierno ruso una vez más que «libere inmediatamente y sin condiciones a Alexei Navalni y otros cientos de ciudadanos rusos erróneamente detenidos por ejercer sus derechos», y también recordó los ataques a las libertades fundamentales en Birmania (Myanmar), Siria o Corea del Norte.

Blinken aseguró que la nueva Administración de Joe Biden ha puesto la democracia y los derechos humanos en el centro de su política, algo que empieza por «luchar por ellos en casa», abordando problemas como el «sistemático racismo» de la población negra en EE.UU., entre otros.

U.S. foreign policy is centered on democracy, human rights, and equality. Today, we took another important step in that direction by announcing the U.S. intent to seek election for a seat on the @UN_HRC for 2022.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 24, 2021