Edificios icónicos de EE. UU. se visten de rojo en honor a la misión del Perseverance en Marte

febrero 19, 2021 - 8:47 am

Edificios icónicos de los Estados Unidos, como el caso de los ayuntamientos de Los Ángeles y San Francisco, fueron iluminados de color rojo la noche de este jueves, a fin de celebrar y homenajear la llegada de la misión del Rover Perseverance al planeta Marte.

En las redes sociales de la NASA’s Perseverance Mars Rover resaltaron este hecho, con un par de tuits. «Los Ángeles City Hall, todo iluminado para mi aterrizaje en Marte. ¡Gracias, Los Ángeles! Mi llegada segura no hubiera sido posible sin el corazón y el espíritu de los muchos angelinos que ayudaron a llegar aquí».

«El Ayuntamiento de San Francisco está iluminado en rojo para celebrar el histórico desembarco de hoy de NASA Persevere en la superficie de Marte».

En los días previos, el Empire State Building de Nueva York, también celebró el amartizaje del Perseverance.

El rover más grande y avanzado que la NASA ha enviado a otro mundo aterrizó en Marte el jueves, después de un viaje de 203 días que atravesó 293 millones de millas (472 millones de kilómetros). La confirmación del aterrizaje exitoso se anunció en el control de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California a las 3:55 pm EST (12:55 pm PST).

Equipada con tecnología innovadora, la misión Mars 2020 se lanzó el 30 de julio de 2020 desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. La misión del rover Perseverance marca un ambicioso primer paso en el esfuerzo por recolectar muestras de Marte y devolverlas a la Tierra.

.@LACity Hall, all lit up for my Mars landing. Thank you, Los Angeles! My safe arrival wouldn’t have been possible without the heart and spirit of the many Angelenos who helped get me here. pic.twitter.com/Rkg0FHv9Rx

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021