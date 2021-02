Dramático rescate de cubanos, seis hombres y dos mujeres embarazadas, tras zozobrar su balsa

febrero 23, 2021 - 11:44 am

Ocho inmigrantes cubanos, seis hombres y dos mujeres embarazadas, fueron rescatados después de que una enorme ola volcó la frágil embarcación en la que habían zarpado de Cuba en un intento por alcanzar las costas de la Florida.

Las imágenes de un video del Departamento de Policía del Condado Martin publicado el lunes muestran a los cubanos en la embarcación pequeña sobre las agitadas aguas y justo cuando las autoridades llegaron al lugar para rescatarlos la ola hizo que el bote zozobrara.

Los inmigrantes estuvieron 16 días en el mar antes de que naufragara su balsa fabricada con poliestireno y varillas de metal.

Las autoridades dijeron que recibieron llamadas de personas el domingo informando que un barco estaba enfrentando problemas cuando intentaba llegar a la costa al sur de Waveland Beach, en el condado St. Lucie, en la costa sureste de la Florida.

La tripulación de un avión de la policía de Martin localizó la embarcación y cuando los primeros rescatistas se dirigían al lugar, “una gran ola hizo zozobrar al bote y arrojó al agua a seis hombres y dos mujeres embarazadas”.

La Policía de Martin dijo que todos fueron localizados en el agua y llevados a la orilla. Luego los trasladaron a hospitales locales y se encuentran en condición estable.

“Las autoridades federales ahora determinarán si se tomarán medidas de inmigración”, dijo el Departamento de la Policía de Martin en su cuenta de Facebook.

El hecho ocurrió después de que otros cinco cubanos que dijeron que habían estado en una balsa también durante 16 días en el mar tras zarpar de Cuba fueron rescatados a dos millas al sureste de la ensenada de Lake Worth, cerca del puerto de Palm Beach, en el Condado Palm Beach.

Los inmigrantes navegaron en una embarcación precaria construida con neumáticos, tela blanca y remos fabricados con palos de madera, de acuerdo con las fotos publicadas por los guardacostas del Distrito Séptimo en su cuenta de Twitter.

Durante lo que va de febrero, las autoridades han realizado varios rescates de inmigrantes cubanos tratando de alcanzar las las costas de la Florida, incluyendo el de tres cubanos, dos hombres y una mujer, que sobrevivieron 33 días en un cayo desierto de Bahamas luego de que su embarcación zozobró.

Otros siete cubanos fueron avistados el pasado miércoles en una embarcación de madera y aluminio sin motor a 35 millas al este de West Palm Beach y luego fueron repatrariados puerto Cabaña, Cuba.

El mismo día que estos cubanos fueron rescatados, los guardacostas repatriaron a dos después de detener su viaje en una embarcación precaria argumentando que existían preocupaciones por la seguridad en el mar.

Un buen samaritano informó a la Guardia Costera de Cayo Hueso que dos hombres agitaban los brazos en una embarcación de cuatro pies sin motor, a aproximadamente a las 8 a.m. del pasado sábado 13 de febrero frente.

Las autoridades también suspendieron la pasada semana la búsqueda de 10 cubanos en aguas de los Cayos de La Florida después de que los guardacostas inspeccionaron un área de unas 12,300 millas cuadradas, aproximadamente el doble del tamaño de Hawái, durante 86 horas.

Este año fiscal, más de 90 inmigrantes cubanos han sido interceptados intentando llegar a Estados Unidos a través del estrecho de la Florida, según cifras de la Guardia Costera.

#Yesterday @USCG Station Lake Worth Inlet rescued 5 males aboard a small man-made raft, due to safety of life at sea concerns, 2 miles SE of Lake Worth Inlet. The men stated they had been at sea for 16 days since leaving Cuba.#SafetyFirst #SectorMiami #USCG #Ready pic.twitter.com/qqrAtlPU9A

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 21, 2021