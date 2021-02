Doncic logró otro ‘triple-doble’ y Kyrie Irving de fiesta otra vez en la NBA

febrero 11, 2021 - 8:50 am

El esloveno Luka Doncic logró este miércoles 10 de febrero otro ‘triple-doble’ en un reñido triunfo de los Dallas Mavericks 118-117 sobre los Atlanta Hawks, mientras que los Brooklyn Nets se apoyaron en el también astro Kyrie Irving para superar a los Indiana Pacers, en cargada jornada de la NBA.

Doncic anotó un total de 28 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes para que sus Mavericks vencieran 118-117 a los Atlanta Hawks.

Los Mavericks mantuvieron el balón fuera de las manos de Trae Young en una jugada con 4.7 segundos por jugar.

Tim Hardaway Jr. anotó 13 de sus 16 puntos saliendo de la banca en el último cuarto para provocar una remontada y poner a los Mavericks camino de la victoria.

Dallas ganó su tercer partido consecutivo y cuarto en los últimos cinco encuentros.

💫 28/10/10 triple-double for Luka ❄️ 25 points, 15 assists for Trae @luka7doncic x @TheTraeYoung did their things. pic.twitter.com/2WZJ5pBZT2

John Collins anotó 33 puntos y Young 25 puntos con 15 asistencias por los Hawks, que han perdido cuatro de cinco. Kevin Huerter anotó 23 tantos, su máximo de la temporada para los Hawks.

Dallas tocó el himno nacional antes del partido por primera vez en esta temporada, un día después de que el dueño Mark Cuban reveló que había decidido no tocar el «The Star-Spangled Banner».

La NBA inicialmente dijo que los equipos habían tenido libertad para las actividades previas al juego en la pandemia de coronavirus antes de dar marcha atrás y declarar que todos los equipos tocarían el himno antes de los juegos.

La mayoría de los equipos no juegan con público en los estadios, pero este fue el segundo encuentro de la temporada en la que los Mavs lo hicieron delante de unos 1.500 trabajadores esenciales vacunados que asistieron de forma gratuita.

En Brooklyn, el astros Kyrie Irving tuvo un desborde ofensivo de 35 puntos y ocho asistencias y su compañero James Harden le secundó con 19 tantos y 11 rebotes, para que los locales Nets vencieran 104-94 a los Indiana Pacers.

Irving completó 17 de 17 tiros desde la línea de libres, récord personal en la categoría, y Brooklyn lideró hasta por 36 puntos en un tramo del juego.

🔥 @KyrieIrving (35 PTS, 8 AST, 2 BLK) does it on both ends in the @BrooklynNets victory! pic.twitter.com/P6D1ZUOAx9

— NBA (@NBA) February 11, 2021