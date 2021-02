Doctor José Felipe Giménez: Un referente de corazón zuliano en la cirugía plástica venezolana

febrero 3, 2021 - 2:35 pm

Esculpir cuerpos va más allá de un moldeado enfocado en dar vida a un todo perfecto, es el arte de devolver la sonrisa perdida, la luz al rostro oculto, la tersura que se ha ido y que viene de vuelta, gracias a unas manos sabias que a punta de conocimiento hacen posible que mujeres y hombres hagan suyo el sueño de la armonía corporal que ha hecho realidad durante décadas de ejercicio profesional como cirujano plástico el Doctor José Felipe Giménez.

Larense de nacimiento, pero zuliano de corazón, pionero de la anhelada lipoescultura y miembro número 203 de la Sociedad Venezolana de Cirugía plástica, Estética, Reconstructiva y Maxilofacial hasta el día de hoy. Merecedor de reconocimientos a una dilatada trayectoria en la carrera medica que ya arriba a más de tres décadas ininterrumpidas en el sector público y privado, devolviendo autoestima que es sin duda la llave para continuar produciendo, impulsando y construyendo cambios desde afuera hacia adentro.

Aunque no tiene el secreto de la eterna juventud, el doctor Giménez, con su talento si ha logrado prolongar la vitalidad, la frescura y la esperanza de vernos bien a pesar del paso de los años. Son cientos los pacientes que hoy dan fe de su magnífica obra.

Describir una trayectoria dedicada al compromiso con la perfección y la belleza visto desde una óptica integral, tiene sus resultados, luego de largos años de formación intensiva en la delicada tarea de preservar la vida y devolver con renovados ánimos razones para que siempre nos sintamos jóvenes y enérgicos.

El Doctor Giménez, fue miembro Fundador del primer Banco de Piel Venezolano, destacándose en el área de reconstrucción de tejidos en pacientes que han sufrido quemaduras, con resultados admirables para quienes pusieron en su talento una nueva oportunidad de volver a la vida.

Es miembro de la Internacional Society Of Burn, de la Sociedad Argentina de Rinoplastia estética y funcional, de la AEXPI (Asociación de Exalumnos del Profesor Ivo Pitangui) Medico Brasilero que fue declarado el cirujano plástico del milenio. Igualmente ha sido ganador de menciones honorificas y de la condecoración con la Orden Honor al Mérito en su tercera clase por parte de la Sociedad Venezolana de Cirugía plástica. Hoy sigue dando su aporte en congresos nacionales e internacionales y como jurado de trabajos de concursos de residentes y postgrados.

Al consultársele sobre los avances que no se detienen y las necesidades de pacientes que también son cada vez mas exigentes, su respuesta es tan sencilla y clara como todo cuanto lo rodea, actualización constante, disciplina y establecer metas alcanzables con cada paciente, pues antes que nada el deber medico es preservar la salud.

“Admiro el trabajo medico de cualquier especialidad, por supuesto la cirugía plástica, es una rama que requiere un nivel de exigencia y preparación muy alto, sobre todo porque involucra resultados estéticos de impecable calidad, por lo que ha ido evolucionando en el tiempo de manera constante, en cuanto a técnicas, procedimientos menos invasivos y logros cada vez más cercanos a esa perfección que es un anhelo propio del ser humano’’.

Para el doctor Giménez, Venezuela se lo ha dado todo y Maracaibo, en especial, se sembró en su corazón, por su nobleza de gente, costumbres, calor genuino, ubicación estratégica y la tierra donde formo su familia con una esposa colega, la también reconocida medico en el área de dermatología, Dra. Carmen Lynch y por supuesto sus hijos.

Y como la medicina tiene sueños grandes y amigos también con ganas de emprender en esta área y de otros servicios, fue cofundador desde el año 2000, de la Unidad de Cirugía plástica, la cual al poco tiempo se transforma en el Centro Médico de Especialistas Giménez- Lynch hasta la actualidad, donde se prestan todas las especialidades, sin embargo su fuerte de reconocimiento sigue siendo lo que creo su visionario Jose Felipe Giménez: la cirugía plástica.

Es importante dar con desapego y contribuir con la formación de las nuevas generaciones- agregó el reconocido galeno zuliano, porque así como hay momentos de partír, hay momentos de regreso, y el conocimiento siempre debe estar para seguir ayudando, apoyando e impulsando el crecimiento, que nos hace personas felices.