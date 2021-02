Directora de ONUSIDA: El trabajo humanitario en Venezuela sigue amenazado

febrero 11, 2021 - 5:30 pm

La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, manifestó su complacencia ante la excarcelación de los cinco integrantes de la ONG Azul Positivo, sin embargo manifestó sus reservas sobre la amplitud con la cual se puede desarrollar el trabajo humanitario en Venezuela.

“Encantada de que los cinco miembros de Azul Positivo, una ONG que trabaja en la prevención del VIH, hayan sido puestos en libertad, aunque no con plena libertad”, expresó Winnie Byanyima.

«La sociedad civil y el trabajo humanitario en Venezuela continúan amenazados. Esto debe terminar», resaltó a través de las redes sociales.

Delighted that the 5 detained members of @AzulPositivo, an NGO working on #HIV prevention, have been released, though not with their full freedom.

Civil society & humanitarian work in Venezuela continue to be threatened. This must stop.#NosFaltan5https://t.co/Q5xcclwPdw https://t.co/jbxDvTB6Vm

— Winnie Byanyima (@Winnie_Byanyima) February 11, 2021