Deyna Castellanos publicó un polémico tuit y las redes se prendieron

febrero 20, 2021 - 1:17 pm

La futbolista venezolana Deyna Castellanos publicó un tuit que ha generado no pocas polémicas en las redes sociales. El sencillo texto «El secreto de la felicidad es la libertad, el secreto de la libertad es el coraje», lo acompaña con una fotografía de ella junto a otra chica.

La comunidad tuitera asumió que se trataba de una confesión de su orientación sexual e iniciaron la discusión: unos a favor, otros en contra de lo que suponen que Deyna quiso expresar.

La mayoría se inclinó a decir que si es o no homosexual, esa es la vida privada de Deyna, quien ha llenado de tanto orgullo al país a través de su excelente desempeño como deportista.

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage 😊 pic.twitter.com/0u7rcXSp4f

— Deyna Castellanos (@deynac18) February 19, 2021