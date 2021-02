Denver Nuggets acabó la racha de 11 victorias en fila de Utah Jazz

febrero 1, 2021 - 10:09 am

Denver Nuggets Los Denver Nuggets vencieron este domingo a Utah Jazz por 128-117 gracias a 47 puntos y 12 rebotes del serbio Nikola Jokic.

«Joker» igualó el récord de su carrera con los 47 puntos, mientras los Nuggets enfriaron a uno de los equipos más calientes de la NBA esta temporada.

El serbio se desbordó con 33 puntos en la primera mitad, 22 de ellos en el primer cuarto, y agregó 12 capturas para su vigésimo doble-doble.

Los Nuggets pusieron fin a una racha de 11 victorias consecutivas de Utah, la más larga de la liga esta temporada. «Estoy feliz de que hayamos ganado el juego», dijo Jokic después de que los Nuggets mejoraron a 12-8.

«En este momento son el mejor equipo de la NBA, están jugando increíble, tuvieron 11 victorias seguidas. Fue una muy buena victoria para nosotros», subrayó Jokic.

Los Nuggets lideraron por hasta por 28 puntos, usando un aluvión de tres puntos en la primera mitad, para enterrar al Jazz.

El argentino Campazzo tuvo un excelente aporte saliendo de la banca y en 20 minutos anotó 11 puntos con dos rebotes y cinco asistencias. Will Barton (5 triples) y Jamal Murray también ayudaron con 18 y 16 tantos, respectivamente.

Bojan Bogdanovic lideró al Jazz con 29 tantos. Donovan Mitchell agregó 13 y el francés Rudy Gobert, Royce O’Neale y Mike Conley agregaron 12 cada uno.

Pero tener siete jugadores en cifras dobles y hacer 20 triples no fue suficiente para evitar que el Jazz perdiera por primera vez desde el 6 de enero.

Denver Nuggets (lunes) como Utah Jazz (martes) verán acción contra Detroit Pistons en sus siguientes partidos de la NBA.

💥 JOKER ties his CAREER HIGH! 💥

47 POINTS and 12 boards on 17-26 shooting for Nikola Jokic as the @nuggets win at home. pic.twitter.com/phRMpaUxo7

— NBA (@NBA) January 31, 2021