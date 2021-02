Demócratas concluyen su argumentación en juicio político contra Trump

febrero 11, 2021 - 6:32 pm

Los legisladores demócratas en el juicio político a Donald Trump concluyeron el jueves su argumentación, instando al Senado a condenar al expresidente estadounidense por alentar la toma del Capitolio el 6 de enero.

«Les pedimos humildemente que condenen al presidente Trump por un crimen del que es abrumadoramente culpable», dijo Joe Neguse, uno de los miembros de la Cámara de Representantes que ofician de fiscales en el proceso que se desarrolla en el Senado.

«Porque si no lo hacen, si pretendemos que esto no sucedió, o peor aún, si lo dejamos sin respuesta, ¿quién puede asegurar que no volverá a suceder?», afirmó.

Los abogados de Trump tendrán 16 horas a partir del viernes para presentar su defensa.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó a Trump el 13 de enero por «incitación a la insurrección» en la toma de la sede del Congreso.

El caos dejó cinco muertos, incluida una mujer baleada tras irrumpir en el Capitolio y un policía que falleció a manos de la turba de partidarios de Trump que buscaban detener la certificación de la victoria electoral de Joe Biden el 3 de noviembre.

Biden opinó que la impactante evidencia presentada desde el martes contra su predecesor puede pesar en contra de Trump entre algunos republicanos que aún le son leales.

Pero no hay indicios de que los demócratas estén cerca de reunir una mayoría de dos tercios para una condena en el Senado de 100 miembros, donde los demócratas tienen 50 escaños.

«Esta insurrección pro-Trump no surgió de la nada», dijo el congresista Jamie Raskin, líder de la acusación demócrata, quien señaló que es imperativo que el Senado condene a Trump y le prohíba postularse nuevamente para la Casa Blanca en 2024.

«Si regresa al cargo y sucede de nuevo, no tendremos a nadie a quien culpar más que a nosotros mismos», dijo.

«Debe rendir cuentas»

La congresista Diana DeGette, otra de las demócratas de la acusación, dijo que Trump fue directamente responsable del intento de sus partidarios de bloquear la certificación del Congreso de la victoria electoral de Biden.

«Su líder, el hombre que los incitó, debe rendir cuentas», afirmó. «El presidente les dijo que fueran».

Biden dijo que no siguió las audiencias en vivo, pero sí vio la cobertura informativa de la presentación del caso, en la cual los principales políticos huían a un lugar seguro mientras una enfervorizada multitud avivada por la retórica de Trump arrasaba los pasillos del Congreso.

«Mi suposición es que algunas opiniones pueden cambiar», dijo Biden a los periodistas en la Oficina Oval.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden, que ha estado tratando de evitar que el juicio eclipse su empeño en aprobar un enorme paquete de estímulo económico y sus esfuerzos contra el covid-19, no tenía la intención de predecir el resultado.

El senador republicano Bill Cassidy de Luisiana dijo que las imágenes de video del miércoles eran «poderosas», pero «aún está por verse cómo influye eso en las decisiones finales».

Otros senadores republicanos claramente ya han tomado una decisión y no tienen la intención de romper con Trump, quien mantiene un fuerte control sobre la base del electorado republicano.

«El voto de ‘No culpable’ está creciendo después de hoy», dijo en Twitter el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur. «Creo que la mayoría de los republicanos encontraron ofensiva y absurda la presentación» de la acusación demócrata.

El senador republicano Josh Hawley de Misuri se hizo eco del argumento de los abogados defensores de Trump de que es inconstitucional juzgar a un expresidente.

«No obtendrán nada más que mi condena por lo que sucedió con esos criminales en el Capitolio el 6 de enero», dijo Hawley a Fox News. «Pero eso no hace que el juicio sea más legítimo de lo que es, que es totalmente ilegítimo, sin base en la Constitución».

Video desgarrador

Los legisladores demócratas que actúan como fiscales entregaron pruebas contundentes el miércoles, exhibiendo horas de imágenes de cámaras de seguridad, cámaras corporales de la policía, noticieros y videos de teléfonos celulares filmados por los propios manifestantes.

En un video, el vicepresidente Mike Pence es evacuado apresuradamente por agentes de seguridad. En otros, se ve al líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, esquivando por poco a una multitud desenfrenada de trumpistas.

El motín estalló después de que Trump realizara un multitudinario acto para repetir sus acusaciones infundadas de que Biden le robó la reelección, y de que Pence tenía que hacer algo para impedir la confirmación del resultado.

En otro segmento, la turba irrumpe en el despacho de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata, también blanco usual de la retórica incendiaria de Trump.

«Nancy, ¿dónde estás Nancy?», gritan los manifestantes, mientras ocho de los empleados de Pelosi estaban escondidos en una oficina cercana.

Agence France-Presse