Defensa de Álex Saab pide a Cabo Verde reconocer su estatus diplomático

La defensa del empresario colombino Álex Saab está solicitando a los tribunales de Cabo Verde reconocer el estatus diplomático, para que de esta manera obtenga los privilegios que le confieren su cargo.

Álex Saab, quien es vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, fue arrestado en la isla de Cabo Verde el pasado 12 de junio cuando se dirigía a Irán a bordo de un jet privado, tras una orden de captura de Interpol. Desde ese momento sigue detenido, ahora cumpliendo arresto domiciliario, pero sus abogados han solicitados a las autoridades del país africano atender el estatus diplomático de su defendido.

Femi Falana, abogado de Álex Saab, ha argumentado en el tribunal de la CEDEAO que su cliente no puede «ser sometido a prisión y procedimientos legales por Cabo Verde» porque es diplomático de Venezuela y debe recibir todos los privilegios de un diplomático.

Según él, su cliente estaba en camino a cumplir con las funciones diplomáticas de Venezuela en Irán cuando fue arrestado por la policía local en Cabo Verde.

Falana en la audiencia del caso el viernes 5 de febrero de 2021 dijo que fue sorprendente que Cabo Verde continuara alegando que el Saab no es diplomático y que no había nada malo en cómo ha manejado al empresario.

Desde su detención los abogados defensores han tratado de impedir el proceso de extradición hacia los Estados Unidos, para que Saab enfrente cargos por corrupción, entre otros.

En una audiencia judicial el 5 de febrero de 2021, Femi Falana argumentó sobre cuatro puntos. El primero de ellos que el 24 de diciembre de 2020, Alex Saab fue nombrado Representante Permanente Alterno de Venezuela ante la Unión Africana. Así se reforzó su inmunidad, pero también demostró que sigue contando con el pleno apoyo de Venezuela como agente diplomático.

Además, dijo al tribunal que no se han planteado objeciones al nombramiento de Saab por la Unión Africana, añadiendo que no corresponde a Cabo Verde (ni a cualquier otro país) plantear una cuestión con quien Venezuela como estado soberano nombra como su embajador. Igualmente, corresponde a Irán determinar si reconoce a Saab como Enviado Especial a Irán y no como tercero.

Destacó que aunque Cabo Verde ha puesto en libertad a Álex Saab bajo arresto domiciliario, solo lo ha hecho para dar la impresión de haber cumplido con la decisión del Tribunal de la CEDEAO del 2 de diciembre.

La realidad, argumentó el defensor, es que Cabo Verde solo ha cumplido parcialmente a «regañadientes» y las condiciones del llamado arresto domiciliario de Saab están muy por debajo de los estándares internacionales aceptados e incluso por debajo de los que la propia Cabo Verde ha ofrecido a los narcotraficantes en el pasado.

Según el abogado, «Cabo Verde no puede afirmar que Álex Saab no es diplomático, ya que es un Enviado Especial a Irán y reconocido en ese papel por Irán. Además, la Unión Africana ha aceptado su nombramiento; por lo tanto, su inmunidad e inviolabilidad son absolutas y Cabo Verde no puede impugnar», puntualizó.

