De la mano de Kyrie Irving, Brooklyn Nets se impuso sobre Los Ángeles Clippers

febrero 3, 2021 - 9:49 am

El base Kyrie Irving lideró al ‘Big Three’ de los Brooklyn Nets en el triunfo 124-120 ante Los Ángeles Clippers en el Barclays Center en la jornada del martes de la NBA.

El trío estelar de los Nets volvió a brillar con Irving sumando 39 puntos con 6 triples, Kevin Durant 28 puntos y 9 rebotes y James Harden un triple doble con 23 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias.

Por los Clippers, Kawhi Leonard terminó con 33 puntos y Paul George con otros 26. El juego llegó con el marcador apretado hasta los últimos segundos pero los Nets lograron resistir los intentos de remontada de los Clippers gracias a su acierto en los tiros libres y a alguna distracción defensiva de la franquicia angelina.

El triunfo ante los Clippers, que fueron desbancados por los Utah Jazz de la primera posición de la conferencia Oeste, es el de mayor prestigio de los Nets desde la llegada al equipo de James Harden a mediados de enero.

Los Nets suman ahora 14 victorias y 9 derrotas y se sitúan en la segunda posición de la conferencia Este, solo superados por los Philadelphia 76ers.

Brooklyn Nets jugará el viernes 5 de febrero ante Raptors de Toronto, entretanto Los Ángeles Clippers chocará este noche contra Cavaliers de Cleveland.

✨ @KyrieIrving drops a season-high 39 PTS (6 3PM) in the @BrooklynNets victory against LAC! #BrooklynTogether pic.twitter.com/p456Hi06O8

— NBA (@NBA) February 3, 2021