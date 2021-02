Daniil Medvedev clasifica a la final del Abierto de Australia y enfrentará a Novak Djokovic

febrero 19, 2021 - 8:25 am

El ruso Daniil Medvedev (4) frenó en seco al griego Stefanos Tsitsipas (5), que llegaba motivado tras remontar al español Rafael Nadal (2) en su partido de cuartos, al superarle en semifinales por un contundente 6-2, 6-3 y 7-5, y se enfrentará en la final del Abierto de Australia al serbio Novak Djokovic (1).

Medvedev corroboró las palabras de Djokovic, quien dijo que era “el rival a batir”, tras abrumar a Tsitsipas con un tenis impoluto al conectar 17 saques directos y 45 golpes ganadores que enmudecieron a una grada que apoyó incondicionalmente al griego.

Cuando el partido parecía decidido, Tsitsipas logró su primer ‘break’ del choque y se adelantó 4-3 en el tercero. Pero su atisbo de reacción fue anulado pronto por Medvedev, que le devolvió la jugada y dio la vuelta a la situación, se puso 6-5 arriba y cerró con su saque.

Se aseguró su segunda final de Grand Slam, después quedarse a las puertas del título en el Abierto de Estados Unidos de 2019, y su primera en Melbourne Park.

De esta manera, el joven moscovita se convierte en el tercer tenista ruso en acceder a una final en el torneo ‘aussie’ y se unió a sus compatriotas Marat Safin y Yevgeny Kafelnikov.

The Grand Slam final vibes are real for @DaniilMedwed 💯#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/2c8M41A9Ly

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021