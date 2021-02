Daniela Alvarado está enamorada: José Manuel Suárez es "el que es"

febrero 16, 2021 - 11:40 am

La conocida actriz Daniela Alvarado confirmó este 14 de febrero su romance con el también actor venezolano José Manuel Suárez a través de una foto compartida en sus redes sociales con la que aprovechó para dedicarle unas palabras en el Día de San Valentín.

“En la risa contagiosa, en la mirada, en la respiración, en las mañanas y en las noches, en el tiempo vivido, en las manos, en el cuello, en el ritmo, en los silencios, en las equivocaciones, en lo que aún no he visto y en lo que sé me vas a enseñar. Allí me quiero quedar, allí quiero pasar mis días y mis noches, allí quiero viajar y conocer más del mundo, allí quiero flotar y volar hasta que simplemente seamos uno. Feliz Día de San Valentín, José Manuel Suárez”, publicó en la leyenda de su post en Instagram.

El actor venezolano también le dedicó unas palabras dedicadas a su pareja este 14 de febrero.

“Ahora que estoy contigo es que entiendo por qué no había funcionado con nadie más. Entiendo que todo lo que pasamos juntos y por separado, era para prepararnos y poder valorar esto, que sin buscarlo, nos comenzó a suceder. Ahora es que entiendo que si vale la pena poner en orden el alma, la mente, el corazón y el cuerpo, porque de no haber organizado mis fortalezas, no habría vencido el miedo de lanzarme a tu boca”, expresó Suárez.

La pareja disfrutó de una idílica escapada a la Colonia Tovar para celebrar el Día de los Enamorados.

A continuación, algunas fotografías compartidas en redes sociales por Daniela y José Manuel:

Con información de El Nacional