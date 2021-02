Curry lideró con 10 triples victoria de Warriors sobre Magic (Videos)

febrero 12, 2021 - 9:46 am

El base de los Golden State Warriors Stephen Curry, uno de los jugadores más en forma de la NBA, anotó 40 puntos con 10 triples en el triunfo del jueves 11 de febrero ante los Magic, mientras los Portland Trail Blazers vencieron a los Sixers de un dominante Joel Embiid.

Con una media de 37,4 puntos y 6,4 triples en los cinco partidos de febrero, Curry vuelve a ofrecer la versión con la que ganó dos premios MVP (Jugador Más Valioso) consecutivos entre 2014 y 2016,

Este jueves, ante unos Orlando Magic golpeados por las bajas, Curry clavó cuatro triples en el primer cuarto para un total final de 10 lanzamientos anotados de 19 intentos.

Fiel a su estilo, Curry acertó desde todo tipo de distancias lo que llevó a compañeros como el mexicano-estadounidense Juan Toscano-Anderson a celebrar un triple de su compañero antes incluso de que lo lanzara.

🔥 40 points

🔥 10 threes

🔥 4 steals

🔥 Record-tying 13th-straight game with 4+ threes @StephenCurry30 leads the @warriors to victory!pic.twitter.com/BKy0Ou430U — NBA (@NBA) February 12, 2021

El base, que logró también 8 rebotes, 5 asistencias y 4 robos, acumula ya 17 partidos con al menos 10 triples anotados. Solo cinco jugadores acompañan a Curry en esa lista y el segundo posicionado, su compañero Klay Thompson, llega a seis partidos.

Con 25 puntos y 13 rebotes, el pívot montenegrino Nikola Vucevic lideró de nuevo a los Magic, un equipo devastado por las lesiones. Este jueves Frank Mason III, titular por la lesión de los dos primeros bases, tuvo que abandonar también el juego por un problema en la ingle derecha.

Carmelo brilla en triunfo de Portland

Los Portland Trail Blazers resistieron a otra exhibición del pívot camerunés Joel Embiid y derrotaron 118-114 a los Philadelphia 76ers en un emocionante final.

Embiid, uno de los grandes candidatos al MVP de esta temporada, sumó 35 puntos, 9 rebotes y 2 tapones mientras su escudero australiano Ben Simmons estuvo al borde del triple doble con 23 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias.

Los Blazers de Damian Lillard (30 puntos) estuvieron más acertados en un final en el que el veterano Carmelo Anthony, que firmó una gran actuación con 24 puntos, anotó dos tiros libres a falta de 3,1 segundos para el final que ponían en ventaja a Portland 116-114.

En la última jugada, los Sixers sacaron de banda en el lado de Blazers pero Rob Covington robó la pelota sellando el triunfo de los locales.

Celtics vencen con récord de secundarios

Los Boston Celtics vencieron por 120-106 a los Toronto Raptors con una exhibición de dos habituales suplentes, Semi Ojeleye y Payton Pritchard, quienes batieron un récord de triples de la histórica franquicia.

Ojeleye, que partió esta vez como titular, logró la mayor anotación de su carrera con 24 puntos y 6/8 en triples mientras que el novato Pritchard terminó con 20 puntos y también 6/8 en lanzamientos de tres puntos.

6⃣ threes apiece for Semi Ojeleye & Payton Pritchard in the @celtics win!@semi: 24 PTS (career high)@paytonpritch3: 20 PTS pic.twitter.com/mLmHmYCqCk — NBA (@NBA) February 12, 2021

De esta forma Ojeleye y Pritchard se convirtieron en la primera pareja en anotar al menos seis triples cada uno en un mismo partido en la historia de los Celtics, el equipo más laureado de la NBA junto a Los Angeles Lakers con 17 anillos.

Por su parte, las dos figuras del equipo, Jayson Tatum y Jaylen Brown, terminaron con apenas 17 y 12 puntos, respectivamente.

Triple doble de Butler en triunfo de Miami

Los Miami Heat consiguieron su cuarta victoria consecutiva en la cancha de los Houston Rockets por 101-94 con un triple doble de Jimmy Butler: 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

Los Heat, que cayeron en las pasadas Finales ante los Lakers, se están recuperando de su decepcionante inicio de temporada y ya están a solo un puesto de los lugares de playoffs del Este.

Los Rockets, de su lado, se mantienen en la parte baja del Oeste y este jueves vieron cómo otras dos piezas importantes, Victor Oladipo y PJ Tucker, se sumaron a su reporte de lesionados.

El base John Wall, con 17 puntos y 7 asistencias, y el pívot DeMarcus Cousins, con 16 puntos y 11 rebotes, lideraron la ofensiva del equipo texano.

Trae Young, multado

También este jueves, la NBA multó con 20.000 dólares a la joven estrella de los Atlanta Hawks Trae Young por usar «lenguaje inapropiado» dirigido a un árbitro tras la derrota del miércoles ante los Dallas Mavericks por 118-117.

El base, de 22 años, protestó con furia al final del tiempo reglamentario por considerar que había sido objeto de falta por el pívot rival Willie Cauley-Stein en la última jugada.

En esa acción, el italiano Danilo Gallinari erró el lanzamiento final y los Hawks perdieron el partido.

En un comunicado, la NBA recalcó que los árbitros acertaron al no señalar como falta el choque entre Young y Cauley-Stein, ocurrido en un bloqueo.

