Cóndores del Zulia realizó pruebas de captación de talentos

El equipo de baloncesto Cóndores del Zulia realizó en las instalaciones del Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo pruebas de captación de talentos pensando en las próximas competencias del equipo en la Superliga de baloncesto y la liga de desarrollo, ambos eventos organizados por la Federación Venezolana de la disciplina

54 aspirantes desde los 16 años se presentaron en el tabloncillo marabino buscando mostrar sus habilidades para jugar el deporte de los gigantes. El coach del equipo profesional de Cóndores Gustavo García se encargó de evaluar a los asistentes al PEBA.

“Me sorprendió un poco la cantidad de asistentes, hay muchachos que vivieron desde la Costa Oriental del Lago, este es el primer paso para fortalecer las bases del equipo” destacó Gustavo García

Destrezas físicas, fundamentos para jugar baloncesto como manejo de dribling, pase al pecho, pase de pique, cortinas, defensa, tiro en suspensión fueron algunos aspectos evaluados por el excampeón de la Liga Especial y Profesional de Venezuela como jugador y técnico.

“No todos dominan los fundamentos y esos fue lo que observamos, seleccionamos a varios con los cuales vamos a tener contacto permanente, pensando no solo en la liga de desarrollo que se va a disputar a mitad de año, algunos también los vamos invitar para que practique con el equipo que va a participar en Marzo en la Superliga” agregó el entrenador zuliano.

“Comenzamos con una charla donde le indicamos la importancia de la formación y los fundamentos del baloncesto, esto no agarrar la pelota y lanzar, hay que prepararse desde el aspecto físico hasta cómo leer el juego” dijo García.

En la jornada de tres horas también se evaluaron diferentes aspectos de juego como rotaciones defensivas, forma de finalizar la canasta, técnicas de lanzamientos entre otros elementos.

1- Eduardo Romero 16 años: Me pareció una buena práctica, me ayudo en algunas cosas que no sabía y el profesor Gustavo García nos enseño, espero que esto me ayude en mi equipo en la escuela La Paz.

2- Carlos Rodríguez 38 años: Me parece una buena iniciativa del equipo Cóndores del Zulia de darle oportunidad a diferentes jugadores, en mi caso ya jugué en la Liga Nacional con Tanqueros del Zulia y me gustaría regresar a ese nivel.

3- Joe Barrios 16 años: Fue muy bueno venir hoy, me entere por las redes del equipo, vinimos varios de la escuela San Javier, he jugado en la selección del estado Zulia en Cadetes, Infantil y Mini.

