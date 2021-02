Cómo hacer el Silhouette Challenge de TikTok

febrero 2, 2021 - 9:13 am

Algunos han dejado ver más de la cuenta y otros se han atrevido a grabarse hasta teniendo sexo en el Silhouette Challenge

Llegó el masivo primer reto del año 2021 y no es otro que el Silhouette Challenge que se apoderó de todas las redes, pues se ha convertido en la nueva tendencia de TikTok. Pese a que no se sabe quién inició todo, el hashtag de este desafío ya ha acumulado más de 159 millones de visitas.

En él se presenta a los usuarios posando frente a las puertas antes de convertirse repentinamente en siluetas al apagar las luces y un rojo sensual se apodera de la pantalla.

Cómo hacer el Silhouette Challenge

Para hacer el Silhouette Challenge solo necesitas mucha creatividad. Primero encuentra una puerta en donde posar. Si no tienes una, cualquier pasillo o tela de fondo sensual servirá. Párate frente al lugar y graba la primera parte del video, incluida la pose final. Guarda este video que debe ser con iluminación normal y usando su ropa.

Ahora dirígete a Snapchat y selecciona el filtro ‘Vin Rouge’ o a Instagram y escoge ‘Red’. Graba un segundo video usando este filtro, para ello deberás apagar todas las luces excepto una en la habitación detrás de ti. Este video debe comenzar donde terminó el último en una posición de silueta. En este segundo video asegúrate de usar ropa más ajustada para enfatizar su forma. Esto es para la parte de la silueta del video. Si bien algunos han aprovechado para hacer chistes con finales inesperados otros han ido más allá y muestran como Dios le trajo al mundo, pero en silueta.

Ahora regresa a TikTok y agrega los dos videos que guardaste para hacer un clip completo. Súmale el sonido asegurándote de que la transición se alinee con el cambio al modo silueta.

La canción que se está usando en este desafío es una mezcla que comienza con ‘Put Your Head On My Shoulder’ de Paul Anka y termina con ‘Streets’ de Doja Cat. Luego de editado agrégale la etiqueta y listo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de silhouettechallenge (@silhouettechallenge._)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de silhouettechallenge (@silhouettechallenge._)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Freddy Krueger (@freddy_krueger84)

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día