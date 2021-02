Chile superó el millón de vacunados contra el COVID-19

febrero 10, 2021 - 9:46 am

Chile alcanzó este martes, 9 de febrero, la cifra del millón de personas vacunadas contra el coronavirus, informó el gobierno de Piñera, colocando a la nación andina a la vanguardia en Latinoamérica.

El Ministerio de Salud del país dijo en un comunicado que 1.025.580 personas habían sido vacunadas el martes por la noche, aproximadamente una semana después de que lanzó un ambicioso programa destinado a inocular primero a los trabajadores de primera línea y a los ancianos.

Chile se ha fijado el objetivo de inocular alrededor de cinco millones de personas, más de una cuarta parte de su población, para fines de marzo. El programa es voluntario y gratuito.

El país lidera América Latina en vacunas per cápita, con 4.17 dosis administradas por cada 100 ciudadanos hasta el 8 de febrero, según Our World in Data, con sede en la Universidad de Oxford. Brasil y México, que han iniciado campañas similares, han registrado cada uno menos de 2 dosis por cada 100 personas.

El gigante minero sudamericano actuó rápido y temprano para bloquear las vacunas, firmando acuerdos con la estadounidense Pfizer, la firma británica-sueca AstraZeneca, la estadounidense Johnson & Johnson y la china Sinovac.

El país también fue el primero en América del Sur en comenzar a vacunar a sus ciudadanos, con un envío temprano de la vacuna Pfizer el 24 de diciembre.

Noticia al Día/ Reuters