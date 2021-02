Catherine Fulop aclara luego de que su hija dijera que es bisexual: “Creo que no se entendió bien»

febrero 14, 2021 - 3:04 pm

La actriz y modelo venezolana Catherine Fulop aclaró la polémica en la que se vio envuelta su hija Oriana Sabatini al revelar que es bisexual, durante un juego de preguntas y respuestas realizado en sus redes sociales.

Hace unas semanas, a través de un juego de preguntas y respuestas por Instagram, Oriana Sabatini contó que se considera bisexual. La joven, que está de novia con el futbolista Paulo Dybala, no tuvo problema en responder la inquietud de un seguidor, aunque no le dio mayor importancia.

La revelación de Oriana levantó polémica y críticas por lo que la actriz salió a defender a su hija haciendo la aclaratoria.

“Creo que no se entendió bien. Lo que quiso decir no es que es bisexual porque practica la bisexualidad, que está con Paulo y con una chica (…) Ella está enamorada de su pareja no porque sea hombre, sino porque considera que él es la mejor persona del mundo con la que podría estar en este momento”, aclaró la actriz en declaraciones a un medio argentino, pues su hija Oriana es pareja del futbolista argentino Paulo Dybala, con quien vive en Turín, Italia.

Además, agregó que “ella está enamorada de su pareja no porque sea hombre, sino porque considera que él es la mejor persona del mundo con la que podría estar en este momento”, y que lo bonito de los jóvenes de ahora es que pueden contar con libertad en cuanto a género se refiere, por lo que apoya totalmente a su hija en estos aspectos.

“Lo que quiere transmitir esta generación, que me parece lindo, es que hablar de género en este momento atrasa”, expresó durante una entrevista con Implacables.

Esta no es la primera vez que la joven habla del su orientación sexual. “No hay nada más lindo en esta vida que sentirse y ser libre. No sé si soy lesbiana o si me gustan las mujeres, o si soy bisexual, pero no tendría prejuicios en torno a eso”, dijo una vez en el programa de radio Agarrate Catalina, restando importancia al tema.

