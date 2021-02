Cancelan los torneos previos al Open de Australia por presentarse un brote dentro de la burbuja

febrero 3, 2021 - 10:50 am

Todos los partidos de la ATP Cup y de los torneos previos al Open Austrlia fueron cancelados tras dar positivos centenares de tenistas y acreditados al primer Grand Slam del 2021.

Entre 500 y 600 tenistas y otras personas acreditadas en Melbourne para el Open de Australia fueron aislados y pasaron un test este miércoles, después de que un trabajador de uno de los hoteles en los que se alojan diera positivo al covid-19, anunciaron las autoridades del estado de Victoria.

«Serán aislados hasta recibir un resultado negativo, y este trabajo será hecho mañana (jueves)», explicó el primer ministro del Estado de Victoria, Daniel Andrews, en una rueda de prensa.

Health Authorities have advised us that a Hotel Quarantine worker has tested positive for COVID-19.



Those associated with the AO who quarantined at the hotel now need to be tested and isolate until they receive a negative test result.

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021