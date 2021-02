Bucks y Mavericks desperdiciaron la labor ofensiva de Giannis y Doncic

febrero 15, 2021 - 8:41 am

Los Milwaukee Bucks y los Dallas Mavericks desperdiciaron este domingo 14 de febrero en la NBA las excelentes actuaciones del griego Giannis Antetokounmpo y el esloveno Luka Doncic, respectivamente.

Los Buck cayeron 114-109 ante los Oklahoma City Thunder, pese a un ‘triple-doble’ de Antetokounmpo.

En otra noche espectacular Antetokounmpo totalizó 24 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias, para su cuarto ´triple-doble´ de la temporada, mientras que su compañero Khris Middleton agregaba 23 tantos. Números mágicos insuficientes para evitar la tercera derrota consecutiva de Milwaukee, todas sin el escolta Jrue Holiday, ausente debido a los protocolos de salud y seguridad por el covid-19.

Por los OKC destacó Justin Jackson, con 22 puntos, su máximo de la temporada, y encestó un triple decisivo en el último minuto para ayudar al equipo a superar el arrollador ataque de Antetokounmpo.

El dominicano Al Horford terminó con 20 puntos, nueve asistencias y siete rebotes, Lu Dort anotó 19 tantos y Darius Bazley agregó 18 por OKC.

Milwaukee falló 14 de sus primeros 15 disparos para comenzar el segundo cuarto y el Thunder aprovechó para liderar 52-41 en el medio tiempo.

Milwaukee se recuperó en el tercer cuarto y tomó la delantera con un enceste de Bobby Portis al final del tercer cuarto, pero OKC ganó impulso en el cuarto con canastas consecutivas de Bazley y Jackson, que encajó un triple.

En Dallas, los Mavericks sucumbieron ante los Porltand Trail Blazers 121-118 y echaron por tierra la soberbia actuación de Luka Doncic de 44 puntos, dos noches después de lograr un récord de 46 tantos ante los New Orleans Pelicans.

Por los Blazers sobresalió el también astro Damian Lillard con 34 puntos y 11 asistencias, incluido el triple del desempate en el último minuto.

Doncic acertó 14 de 20 tiros de campo, incluidos 5 de 8 triples y 11 de 12 desde la línea de faltas. También tuvo nueve asistencias y siete rebotes.

💫 @luka7doncic has scored 118 PTS in his last 3 games, the most over 3 games in @dallasmavs history! pic.twitter.com/2VJbNbRhem

— NBA (@NBA) February 15, 2021