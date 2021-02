Bucks alcanzó su quinto triunfo consecutivo tras batir a Nuggets

febrero 9, 2021 - 9:44 am

Los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo doblegaron el lunes 125-112 a los Denver Nuggets de Nikola Jokic, para sumar su quinto victoria consecutiva.

El alero Khris Middleton aportó un doble-doble de 29 tantos y 12 asistencias, la mejor marca de su carrera, que lo dejaron al frente de la dirección del ataque de los Bucks.

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo acabó con 30 puntos, nueve rebotes y tres tapones que le dejaron al frente de la defensa de los Bucks (16-8), que consolidan la segunda mejor marca de la Conferencia Este y lideres destacado de la División Central.

La duodécima asistencia de Middleton, un pase preciso a Antetokounmpo para un mate, dio a los Bucks una ventaja parcial de 110-120 a falta de 1:39 del final del partido, que seria decisiva.

Jokic acabó con un doble-doble de 35 puntos y 12 rebotes en su enfrentamiento con Antetokounmpo. El pívot All-Star serbio no pudo repetir su racha anotadora de hace unos días, cuanto batió su récord personal con 50 puntos ante los Sacramento Kings.

El alero Will Barton aportó 24 puntos, su mejor marca del año, con los Nuggets, que sufrieron su tercera derrota consecutiva y dejaron su marca en 12-11.

El veterano ala-pívot Paul Millsap acabó con 14 puntos, cinco rebotes y tres tapones, que lo dejaron como tercer máximo encestador de los Nuggets.

Mientras que el base canadiense Jamal Murray siguió sin encontrar su mejor toque de muñeca y acabó con 11 puntos y cuatro asistencias después de fallar 13 de los 17 tiros de campo, incluidos 6 de 7 intentos de triples.

Los Bucks, que tendrán su próximo partido contra Suns de Phoenix, siguen así acechando el liderato de la conferencia Este a solo una victoria del primer posicionado, los Philadelphia 76ers. Nuggets enfrentará el miércoles a Cavaliers de Cleveland.

